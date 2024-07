Ultimo da record con tutti gli album stabili nella Top 100 FIMI da ben 7 settimane

Complice il successo del tour Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…, Ultimo conquista il 72esimo disco di platino in carriera grazie a Peter Pan, album pubblicato nel 2018 che ha da poco ottenuto il sesto disco di platino.

Ma non è tutto! Oltre ai dischi di platino e ai 21 dischi d’oro ottenuti in questi primi sette anni di carriera, Ultimo vanta infatti, da ben sette settimane, la presenza di tutti e sei i suoi album in studio nella Top 100 FIMI degli album più venduti (Altrove, Alba, Solo, Colpa Delle Favole, Peter Pan e Pianeti).

Di seguito riportiamo tutte le certificazioni ottenute dal cantautore in questi primi sette anni di carriera:

ALTROVE – 1° disco d’oro (2024)

Altrove: 1° disco d’oro

Occhi Lucidi: 1° disco d’oro

ALBA – 2° disco di platino (2023)

Vieni Nel Mio Cuore: 3° disco di platino

Alba: 2° disco di platino

Ti Va Di Stare Bene: 1° disco di platino

Nuvole in Testa: 1° disco d’oro

SOLO – 3° disco di platino (2021)

Tutto Questo Sei Tu: 2° disco di platino

Buongiorno Vita: 2° disco di platino

22 Settembre: 2° disco di platino

Niente: 1° disco di platino

Quel Filo Che Ci Unisce: 1° disco di platino

7+3: 1° disco di platino

Sul Finale: 1° disco d’oro

Solo: 1° disco d’oro

Supereroi: 1° disco d’oro

Il Bambino Che Contava le Stelle: 1° disco d’oro

COLPA DELLE FAVOLE – 5° disco di platino (2019)

Piccola Stella: 4° disco di platino

I Tuoi Particolari: 4° disco di platino

Rondini al Guinzaglio: 3° disco di platino

Ipocondria: 1° disco di platino

Fateme Cantà: 1° disco d’oro

Quando Fuori Piove: 1° disco d’oro

Colpa delle Favole: 1° disco d’oro

Amati Sempre: 1° disco d’oro

Quella Casa Che Avevamo In Mente: 1° disco d’oro

PETER PAN – 6° disco di platino (2018)

Cascare nei tuoi Occhi: 3° disco di platino

Il Ballo delle Incertezze: 3° disco di platino

Ti Dedico il Silenzio: 3° disco di platino

Poesia Senza Veli: 2° disco di platino

Peter Pan (Vuoi Volare Con Me?): 1° disco di platino

La Stella Più Fragile dell’Universo: 1° disco di platino

Farfalla Bianca: 1° disco di platino

Buon Viaggio: 1° disco d’oro

Canzone Stupida: 1° disco d’oro

Dove il Mare Finisce: 1° disco d’oro

Vorrei Soltanto Amarti: 1° disco d’oro

PIANETI – 3° disco di platino (2017)

Pianeti: 4° disco di platino

Sogni Appesi: 2° disco di platino

Sabbia: 1° disco di platino

Ovunque Tu Sia: 1° disco di platino

L’Unica Forza Che Ho: 1° disco di platino

Racconterò di Te: 1° disco d’oro

Giusy: 1° disco d’oro

L’Eleganza delle Stelle: 1° disco d’oro

Stasera: 1° disco d’oro

Questi, invece, i singoli certificati che non sono mai andati a comporre la tracklist di un disco: