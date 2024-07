Certificazioni FIMI 28: Anna da record… l’album “Vera baddie” è disco d’oro in due settimane

Certificazioni FIMI settimana 28 2024.

L’urban continua a confermarsi il genere che più si allinea con gli attuali metodi di fruizione e, soprattutto, di conteggio delle copie vendute/streammate e infatti arriva una nuova certificazione per l’album di Kid Yugi e il DISCO D’ORO per l’album di Anna.

Andiamo a scoprire insieme tutte le certificazioni di questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO dei Don’t stop me now dei Queen. DOPPIO PLATINO per One degli U2.

Superano le 100.000 copie/unità e conquistano il DISCO DI PLATINO:

I like the way you kiss me di Artemas

Lose controla di Teddy Swims

Forever young di Alphaville

DISCO D’ORO a Move your body di Öwnboss & Sevek, Espresso di Sabrina Carpenter, It’s a long way to the top (if you wanna rock ‘n’ roll), Don’t worry be happy di Bobby McFerrin, Hotel lobby (Unc and phew) di Quavo & Takeoff.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per le oltre 50.000 copie/unità a The Tortured poets derpartment di Taylor Swift. Stesso risultato per Music of the spheres dei Coldplay. ORO per The Singles 86-98 dei Depeche Mode. Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani. Continua ›