Ultimo, nel nuovo singolo “Altrove” un ritratto intimo e generoso della sua storia d’amore

Ultimo, Altrove: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 maggio, “Altrove” è il nuovo singolo di Ultimo e anticipa l’omonimo e attesissimo album di inediti, la cui uscita è prevista il 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe.

ULTIMO, “ALTROVE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Con “Altrove” Ultimo consegna ai propri fan un ritratto intimo e generoso della sua relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo e apre così una finestra sugli aspetti più spontanei e spensierati del proprio vissuto.

Tutto questo lo ritroviamo anche nel videoclip che accompagna l’uscita del brano. Diretto da Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Maestro & Think Cattleya, il video ci mostra infatti Ultimo in una veste inedita, in compagnia della sua Jacquiline.

“ALTROVE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Un’anteprima di “Altrove” è già disponibile in esclusiva su TikTok.

Di seguito riportiamo un piccolo estratto del testo:

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti parlami, portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

oh oh oh

ULTIMO : LA TRACKLIST DELL’ALBUM

“Altrove” è il quinto disco in otto anni di Ultimo e segue la pubblicazione di “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018), “Colpa delle favole” (2019), “Solo” (2021) e “Alba” (2023). Di seguito riportiamo la tracklist e l’unico feat presente al suo interno:

ALTROVE LUNEDÌ QUANDO SAREMO VECCHI NEVE AL SOLE QUEI DUE INNAMORATI AMORE DI STRADA OCCHI LUCIDI DILUVIO UNIVERSALE feat. Mezzosangue

Il disco – che sarà disponibile sia in digitale che in formato fisico (CD, CD autografato, vinile e vinile autografato) – è composto da 8 istantanee, scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione.

La foto della cover di “Altrove” è stata scattata da Giulia Parmigiani