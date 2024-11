Trovare la salvezza attraverso l’amore: dopo tre anni Briga torna con il singolo “Vieni con me”

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Briga, “Vieni con me“, per Ninho De Rua e distribuito da Ada Music Italy.

L’artista torna con un nuovo brano, che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, “Lunga Vita“, uscito nel 2021, e segna l’inizio di un nuovo capitolo, ancora più intimo ed emozionale.

Il testo del singolo racconta la forza dell’amore e la sua capacità di trasformare le cose, permettendo di superare con coraggio tutte le difficoltà che la vita mette davanti a ognuno di noi.

In “Vieni con me“, Briga racconta come non bisogna isolarsi e scappare dai problemi, ma condividerli con gli altri e affrontarli con al proprio fianco qualcuno che possa fare da bussola, per donare stabilità e speranza, un rifugio in mezzo alla tempesta. (Clicca qui per uno spoiler del brano.)

Il rapper e cantautore si è fatto conoscere al grande pubblico con la sua partecipazione ad Amici 14, arrivando in finale e pubblicando subito dopo il disco “Never Again“. Nel corso della sua carriera ha poi collaborato con artisti come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Gianluca Grignani e Patty Pravo, e con quest’ultima è salito anche sul palco del festival di Sanremo nel 2019 con il brano “Un po’ come la vita“.

Clicca qui per presalvare “Vieni con me“, il nuovo singolo di Briga, fuori dal 15 novembre.

Foto di copertina di Riccardo Lopez