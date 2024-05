Tredici Pietro torna con un banger intimo e personale: “Big Panorama”

Tredici Pietro, “Big Panorama“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Big Panorama” (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Tredici Pietro, artista tra i più interessanti dell’attuale scena urban italiana che, dopo un periodo di silenzio, torna con un brano che rappresenta un’evoluzione artistica profonda e significativa.

TREDICI PIETRO, “BIG PANORAMA”: significato DEL BRANO

“Big Panorama” è un banger intimo e personale, dal testo profondo e ricco di significato. Di fatto, il brano racconta alcuni momenti vissuti dall’artista negli ultimi anni, regalando momenti di grande poesia.

Il videoclip ufficiale di “Big Panorama” è stato diretto da Simone Peluso. Al suo interno un cameo di Gianni Morandi.

“BIG PANORAMA”: TESTO DEL BRANO

(Okay, okay, okay, okay)

Okay, guardo il telefono e penso: “Disperazione”

Ho pagato un K per entrare in depressione

Ora pago una marea di K per uscire dalla noia

E una marea di K per andare dal dottore

Non dirmi: “Attore”, sono Rhove più di Rhove quando salta sopra il Rover

Non ho mai finto un ca**o, questo mondo è finto, ca**o

Ci sono abituato, alla folla sono dissociato

Giro con un disagiato, fumo prato diserbato

Mangio pasta disegnata (Ah), dissestato

Lei non è dissetata mai, mai

Ovvio e scontato, mai (Ah), questo è ovvio e scontato

Sono Pietro (Big Pietro)

Non mi conosci, i gradi stanno salendo

Il club trema, le luci stanno saltando

Sto rappando da quando andava la trap

Fan**lo, stiamo trappando

Big bag, Big Bang, big panorama

Lei si spoglia, non ha altro, guardo il panorama

Fumo, volo, paranoia

Ma, se non fumo, sono paranormal

L’altra mattina ho avuto una crisi di panico

Sinceramente non so nemmeno raccontarlo

Non so nemmeno cosa ci stiamo raccontando

So solo che eri vergine, io piccolo e bugiardo

A diciassette parlavamo con uno sguardo

A diciott’anni non capisci ancora un ca**o

A diciannove ti togli ogni imbarazzo

A vent’anni hai un piano, devi farlo

A ventuno il mondo è tuo

A ventidue pandemia che mi chiude

A ventitré con Busso e Patek

Spezzavamo il pane e soprattutto il Perc

E la droga ti illude, il fumo, le turbe

Le bestie nella testa, rapporto che si inceppa

La camera che si infesta

Noi vivevamo in due, stanza senza finestra

Sono finito ad odiarti e sfogarti addosso i miei sbagli

Vivo da solo dieci anni

Da quando avevo due peli e sono il figlio di Gianni

Non so perché ci ho sofferto

Volevo solo che tu mi amassi per chi sono dentro

E per ‘sta roba ho fatto tutte le cose al contrario

A cosa serve essere sinceri?

Nell’epoca dei guru e delle fattucchiere

Dei frammenti e delle auto rental

Delle notizie di guerra in mezzo alle foto di fregne

A cosa serve dire la verità

Se siamo sempre tutti sotto effetto?

E questa festa sembra un fo**uto party di zombie a cielo aperto

Ma per adesso il cielo è terso

Tredici è il nome

Perché porto la bandiera dei ragazzi di San Lazzaro

Quindi mica pizza e fichi, mica mi capisci

Pi-Pietro

Ho la voce di chi mastica la notte

Tu non sei con noi, bro

Io non ti conosco, sto facendo festa

Piccolo Pi-Pietro

Mica pizza e fichi

Mica pizza e fichi, mica mi capisci

TREDICI PIETRO

“Big Panorama” arriva dopo la collaborazione con Lil Busso e il successo del loro joint album “Lovesick“, uscito a dicembre 2022, che unisce sonorità jersey club, chill pop e hip hop e – ad oggi – ha collezionato oltre 7 milioni di stream solo su Spotify.

Il disco è un vero e proprio viaggio musicale dal sound esplosivo, in cui i due artisti raccontano l’amore in tutte le sue sfumature, coinvolgendo giovani talenti come Diss Gacha e VillaBanks.