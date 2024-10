Tre anni dopo l’ultimo progetto, Drefgold annuncia l’uscita del suo nuovo disco “Goblin”

Dopo un trailer pubblicato sui social, che aveva fatto presupporre delle novità in arrivo, è giunta la conferma: fuori venerdì 8 novembre il nuovo disco di Drefgold, “Goblin“, il primo per Epic/Sony Music Italy.

L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e Vinile verde disponibili in tutti gli store e CD autografato, CD autografato + maglietta e Vinile arancione autografato in esclusiva sul Sony Music Store.

“Goblin” arriva a tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico dell’artista “Elo Overtime“, il re-pack del suo album “Elo“, uscito nel 2020. Sono passati invece 7 anni dal suo disco di debutto “Kanaglia” del 2018, anni nei quali il rapper ha costruito una fanbase sempre più solida, diventando uno dei capisaldi della trap italiana.

Drefgold porta nella sua musica anche una forte influenza della trap americana, dovuta alla sua passione per l’hip hop che ha fin da bambino, e tanta sperimentazione che accompagna il suo linguaggio diretto capace di trasportare l’ascoltatore all’interno del suo mondo, della sua mente e dei suoi pensieri.

L’artista in questi anni non si è mai fermato, tra il 2022 e il 2023 ha girato l’Italia con un tour di oltre 50 date nei principali club del Paese e ha realizzato innumerevoli collaborazioni con alcuni dei nomi più noti del panorama italiano tra cui SferaEbbasta (il suo primo sostenitore e mentore), Side Baby nel brano “Nuvola“, Dark Polo Gang, Izi (“Oh Mami“), Guè (“Borsello“) fino al rapper americano Smokepurpp (“Heavy“) e incursioni nell’indie italiano con Lo Stato Sociale.

Negli ultimi mesi in anticipazione al nuovo disco ha pubblicato i brani “Mr Komparema“, “Prova del 9“ (con Tony Boy) e “JUNKIE SPIDERMAN“.

Clicca qui per preordinare il nuovo disco di Drefgold, “Goblin“, fuori dall’8 novembre.