Torna il FantaSanremo 2025 con delle nuove regole. Scopri quali

Mancano pochi giorni all’apertura delle iscrizioni al FantaSanremo 2025. Dal sito ufficiale è presente un messaggio molto chiaro: APERTURA ISCRIZIONI 27 DICEMBRE.

Poche ore fa sui social sono apparsi anche alcuni post che segnalano il ritorno del gioco parallelo al Festival e l’indicazione di alcune modifiche al regolamento. Scopriamo insieme quali.

Le novità del FantaSanremo 2025 sono:

Squadre da 7 artisti (non più 5)

5 titolari e 2 riserve (novità le riserve)

capitano con nuove funzionalità

formazione modificabile ogni serata

I post si aprono con un messaggio diretto che rimanda all’edizione 2024.

“A fine Sanremo 2024 abbiamo parlato di chiusura di un ciclo. Ecco le prime novità sostanziali che apriranno il nuovo!

Con 30 artisti in gara le squadre da 5 iniziavano a starci strette. Da quest’anno ogni squadra sarà composta da ben 7 artisti!”

fantasanremo 2025 le novità

I Baudi (“monete”) a disposizione rimarranno sempre 100 ma gli artisti costeranno molto meno rispetto agli anni scorsi (forse…).

Ogni fantallentarore dovrà schierare ogni sera 5 titolari e 2 riserve.

Gli artisti titolari porteranno alla squadra i punti relativi a bonus e malus di tutto il regolamento.

Le riserve, invece, potranno guadagnare e perdere punti solo ed esclusivamente grazie a bonus e malus extra.

Il capitano non raddoppierà più i punti soltanto della finale ma bensì per i piazzamenti in Top 5 per ogni serata e i punti dei bonus e malus relativi al piazzamento nella classifica finale.

Il capitano potrà essere cambiato ogni sera, anche durante il Festival.

I titolari e le riserve potranno essere cambiati quotidianamente a partire da mercoledì 12 febbraio fino a sabato 15 febbraio dalle 8:00 alle 20:00.

Si può anche non cambiare la formazione ma nei post ci tengono a precisare:

“Dal punto di vista puramente strategico non è proprio la più saggia delle scelte… Vi abbiamo avvisato!”

Le premesse per il divertimento ci sono tutte.