Il Ritorno della Rubrica Top & Flop con sorpresa! Stavolta eccezionalmente scritta da....

Top & Flop maggio 2023, il meglio e il peggio del mese.

Ta-dah!

Ecco a voi il ritorno della tanto attesa, ma non dagli artisti, rubrica mensile “Top & Flop”. E questa volta gode di una novità: non è scritta dal direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo, ma da me, l’uomo delle pagelle, il critico musicale del sito, Fabio Fiume.

Giusto per farvi fare un po’ di sani fatti nostri, il perché è presto detto! Giacché questa settimana, il sottoscritto per ragioni di “minivacanza” non produrrà le sue pagelle, il direttore che è uno schiavista, ha pensato bene di richiedermi un altro articolo prima che potessi darmi alle ortiche!

Scherzi a parte, affronto questo incarico con un piglio differente rispetto alle pagelle; pur essendo abituato ad affibbiare anche dei tre e dei quattro quando trovo un brano poca cosa, definire un intero progetto sia top che flop è qualcosa di diverso, è un giudizio benevolo o impietoso su un momento di carriera e, seppur può sembrarvi strano, cerco nel mio piccolo di non giudicare mai una carriera, che è lavoro, è passione.

Però quello lì, lo schiavista impenitente, mi ha affidato lo sporco compito e mi tocca eseguirlo.

Ecco allora quanto segue, che a questo giro, visto che a farlo sono io, non si basa strettamente sul mese di Maggio, ma direi più sul periodo primaverile in genere, lasciando per il momento ancora non resocontabili le uscite delle ultime due settimane, giusto per permetter loro di stabilizzarsi con l’andamento.

