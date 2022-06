Top & Flop maggio 2022: bene Irama, Elodie, Rhove e Nu Genea... si schiantano i Modà, The Band e Achille lauro

Top e Flop maggio 2022. Dopo un salto di un mese dovuto alla precisa volontà di occuparci della tante uscite settimanali di questo periodo, torna la nostra analisi con i Top & Flop del mese di maggio.

Ci teniamo sempre a specificarlo, flop non vuol avere una connotazione negativa riguardo all’intero progetto artistico, ma indica semplicemente il fatto che i risultati sono stati bassi o al di sotto delle aspettative. Capita spesso, troppo spesso, per esemio che progetti molto validi artisticamente non riescano ad ottenere il giusto riscontro.

Come sempre abbiamo diviso in tre categorie i protagonisti della nostra analisi: Top, Flop e zona neutra, una sorta di limbo che rappresenta risultati tiepidi, ma non totalmente negativi.

