Tony Effe farà il suo capodanno a Roma nonostante le polemiche… Annunciato evento al palasport

Tony Effe cancellato dal Comune di Roma per l’evento in piazza del 31 dicembre (vedi qui)? Nessun problema: il trapper ha già annunciato la sua soluzione.

È stato ufficializzato un live al Palasport, organizzato per festeggiare il Capodanno in grande stile, nonostante le polemiche e le decisioni politiche che lo hanno escluso dall’evento comunale.

IL CAPODANNO A ROMA DI TONY EFFE

Si tratta di una mossa a sorpresa, evidentemente pianificata in tempi stretti per garantire comunque ai fan una serata speciale. Non è ancora confermata la presenza di altri artisti italiani sul palco insieme a Tony Effe, ma sembra improbabile che non ci siano ospiti, considerando la portata dell’evento.

Tra le ipotesi, si vocifera che potrebbero esserci Mahmood e Mara Sattei, inizialmente previsti al suo fianco per l’evento comunale, ma che avrebbero declinato l’invito del sindaco Gualtieri e della Giunta romana in segno di solidarietà dopo la controversa esclusione.

La decisione di cancellare Tony Effe dal cartellone ha suscitato numerose critiche e lasciato molti perplessi assistendo l’assista a molti per parlare, giustamente o meno, di censura.

Tanti gli artisti che si sono schierati dalla parte del rapper, che a febbraio sarà in gara al Festival di Sanremo con un brano dal sapore “romanaccio” Damme na mano, destinato a sorprendere molti. Tra i suoi sostenitori, Mahmood, Mara Sattei, Emma e Giorgia.

L’evento, alla fine, si terrà, ma non sarà gratuito. E con buona pace del Sindaco Gualtieri, sarà un appuntamento memorabile per i fan del trapper.