Tony Effe e Gaia salgono al #1 su Spotify, fermando il debutto di Fedez ed Emis Killa

Tony Effe e Gaia guadagnano una posizione con la loro “Sesso e Samba” (oltre 630 mila stream) e si posizionano al primo posto della Daily Top Songs Italy di Spotify, fermando il debutto di Fedez ed Emis Killa con il loro nuovo singolo, “Sexy Shop” (quasi 600 mila stream in appena 24 ore), che troviamo in seconda posizione.

Notevole anche il piazzamento di ANNA con la sua “30°C“, che debutta in ottava posizione, mentre Elodie deve accontentarsi della 39esima posizione con “Black Nirvana“. Stesso discorso per Icy Subzero, che con la sua “Ghetto Love” feat Clara si ferma alla #72.

Alessandra Amoroso invece, in coppia con BigMama sulle note di “Mezzo Rotto“, debutta alla #53.

SPOTIFY CHARTS: DA ANGELINA MANGO A MADMAN, PASSANDO PER DISS GACHA

Nel giorno d’uscita del suo primo album, “poké melodrama“, Angelina Mango (qui la nostra videointervista) entra in Top 100 con un solo brano, “Uguale a Me” feat Marco Mengoni, mentre MadMan vanta ben nove brani, tutti tratti dal nuovo album “Lonewolf“: “Bruce Wayne” feat thasup (#24), “Utopia” feat Gemitaiz (#37), “Lonewolf” (#56), “Soprano” feat Jake La Furia (#58), “Serial Killer” (#62), “No Entiendo” (#68), “Jon Jones” (#69), “Gin Tonic” feat NASKA (#78) e “Psicodramma” (#87).

Ottimo risultato anche per Diss Gacha, che vede ben cinque degli otto brani contenuti nel nuovo disco “Cultura Italiana pt.1” in Top 100. Stiamo parlando di “Mississipi Drive” feat Wiz Khalifa (#33), “Spirito Puro” feat Izi e Vegas Jones (#47), “4Sheesh” (#81), “Intro + Coro” (#84) e “2 minuti e 10” (#98).