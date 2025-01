Tony Effe devolve l’incasso del concertone di Capodanno alla Croce Rossa

Secondo quanto riportato dall’agenzia AdnKronos, al netto di IVA e SIAE, Tony Effe ha devoluto l’incasso del concertone di Capodanno – andato sold out in pochi giorni, con l’organizzazione interamente a carico dell’artista – alla Croce Rossa Italiana per sostenere “progetti educativi per i giovani“: un gesto nobile che è però servito a placare le polemiche, con il rapper nuovamente nel mirino… questa volta di Francesco Sarcina.

Durante un live, il frontman de Le Vibrazioni ha infatti esordito così:

“Tony Effe dell’Esselunga. Scusa, che musicista… [ride] Ma vaffanc**o anche lui, va. Massì, ha rotto i cogl**ni. Ma si può uno che insulta le donne così? Ma perché? Ma perché? Ma che ca**o vuol dire? Ma siamo circondati di rincoglioniti. Ma ci dobbiamo svegliare”.

Parole molto dure, che riprendono – in parte – le accuse che avevano portato all’esclusione dell’artista dallo show di Capodanno del Comune di Roma al Circo Massimo. In seguito alle critiche arrivate da più parti in merito ai testi del rapper, considerati lesivi della dignità delle donne, il Campidoglio aveva infatti fatto marcia indietro.

Ma questo non è bastato per fermare il rapper, che in pochissimo tempo è riuscito ad organizzare un live tutto suo al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha brindato al nuovo anno insieme ai tanti fan accorsi e ad alcuni amici e colleghi con i quali ha condiviso il palco.

“Quest’anno è stato molto impegnativo, ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma. Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre.

Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più. Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica. Non vi fermate mai e fate sempre il ca**o che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato. Vi voglio bene”.

E, a proposito del nuovo anno, l’11 febbraio ritroveremo Tony Effe sul palco del Teatro Ariston, in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2025 con il brano Damme ‘na Mano.