Mentre è in corso il tour (tutto sold out), Tony Boy lancia “WET” feat. Glocky un vero banger trap

Tony Boy testo e significato di WET feat. Glocky: un banger trap autentico ed esplicito che arriva dopo i multiplici successi raccolti dal rapper nel 2024 e a inizio nuovo 2025.

Dopo aver pubblciato nel 2024 l’album Nostalgia (export), progetto certificato disco d’oro, a inizio 2025 è uscito il nuovo disco, GOING HARD 3 . Ora, mentre è nel pieno di un tour nei club interamente sold out, Tony Boy torna con un singolo fuori dal 24 gennaio 2025 per Warner Music Italy.

WET è un brano che conferma l’autenticità e lo stile diretto di Tony Boy, alternando barre provocatorie a un ritornello martellante. Il rapper di Padova, sempre attento ai nuovi talenti della scena, ha scelto di collaborare con Glocky, un artista che ha saputo distinguersi per originalità e freschezza.

Tony boy Il significato del testo di WET

Nella nuova traccia, Tony Boy racconta il suo percorso e la sua determinazione attraverso un sound potente e incisivo, perfettamente integrato dal contributo di Glocky.

WET è un’espressione della personalità artistica di Tony Boy, che si conferma uno dei nuovi punti di riferimento della nuova scena trap italiana.

Il “Tour Club 2025”: tutte le date sold out

L’artista sta portando nei principali club italiani il suo Tour Club 2025, prodotto da Vivo Concerti, che ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo. Di seguito il calendario delle date:

Giovedì 16 Gennaio 2025 — Parma, Campus Industry – SOLD OUT

Sabato 18 Gennaio 2025 — Milano, Fabrique – SOLD OUT

Lunedì 20 Gennaio 2025 — Firenze, Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Mercoledì 22 Gennaio 2025 — Torino, Teatro della Concordia – SOLD OUT

Giovedì 23 Gennaio 2025 — Brescia, Teatro Clerici – SOLD OUT

Domenica 26 Gennaio 2025 – Bologna, Estragon – SOLD OUT

Martedì 28 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 29 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 31 Gennaio 2025 — Napoli, Casa della Musica – SOLD OUT

Sabato 1 Febbraio 2025 — Molfetta, Eremo – SOLD OUT

Lunedì 3 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Mercoledì 5 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique – SOLD OUT

Giovedì 6 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique – SOLD OUT

Sabato 8 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Tony boy testo di WET feat. Glocky

Più mi si scava la face

Più lei diventa wet

Ho occhi addosso dentro il club

Ansia addosso double cap

White però dovevo essere black

Fottendo modelle da prima del rap

Oro giallo addosso che sembra una gang

Ketamina in corpo non leggo i DM

Ho il tuo budget in una crepa sul muro

Metto questa in culo sembra che facciano in fumo

PTSD

Scusa se ho lo sguardo cupo

Ferro in tasca

Fotte un cazzo che sei furbo

Porto a letto queste qua

Faccio una combo

Ho una spanna da 50 non li conto

Lei mi stringe perché sa che non accosto

Vero drip non ho mai avuto una Lacoste

In giro cercando un pretesto

Ti sei messo contro guarda come stai messo

Rich facendo trap

VVS davvero che non fanno rigetto

Lei vorrebbe un kid con me

Acqua addosso fitto già benedetto

Alzo la barra del rispetto

Con pochi cambio il game da adesso

Wet wet wet

Diventa wet

Molti con me

Non sono miei Friends

Ma sono nel business per essere sex

Lei diventa wet wet wet

Lei diventa wet

Quando la scopo

Sopra i miei mezzi

(?) mi fai andare bad

Sto pensando facts sex

Tutti dentro la mia bag

Sento che mi odi perchè

Cambia il clima

Per questo devo essere coperto

Non vado regular come (?)

Divento ricco però sono depresso

E non potevo restare con le mani in mano

Quello che ho preso

L’ho moltiplicato

Vado fast non penso al traffico

Non sono un comico

Non sono simpatico

Ne prendo 4 e dopo ansimo

Se lei è wet, io sono fradicio

Sai che arrivo carico

(?)

Non mi frega un cazzo di chi è (?)

100 k ora cambio stato

Lei diventa wet wet wet

Lei diventa wet

L’ho presa da solo

Le piace che faccio il cash tutto il giorno

Dimmi tu quante ne vuoi

Se vuoi Kelly se vuoi Molly

L’ho presa ancora

Babe i’m sorry

Io vorrei ascoltare Tony

Lei diventa wet wet wet

Lei diventa wet