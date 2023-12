Tommaso Stanzani: “M’ama non m’ama” anticipa l’uscita del suo Ep

“M’ama non m’ama” è il nuovo singolo di Tommaso Stanzani, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 dicembre 2023. Il brano (etichetta Vinians Music – distribuzione ADA) è stato presentato in anteprima durante il programma di Fiorello, Viva Rai due.

L’artista ha partecipato come ballerino ad Amici di Maria De Filippi nel 2020. Poi, riprendendo la passione per la scrittura che aveva da piccolo, ha pubblicato due singoli: “Origami” a marzo 2022; e “Flor de Luna” a luglio 2022. “M’ama non m’ama” segna il suo ritorno al termine di un periodo di pausa.

Dopo i primi due brani, Tommaso Stanzani ha preferito prendersi del tempo per studiare canto e perfezionare la scrittura. E’ stata l’occasione anche per fare ricerca insieme al suo team di produzione. “M’ama non m’ama” è il frutto di questo periodo di lontananza dalle scene e della crescita vissuta nel frattempo da Tommaso Stanzani.

Il brano è ispirato alla storia di una persona cara all’artista. “Sono un buon ascoltatore e in amicizia amo essere di aiuto, di supporto e anche di confronto”, racconta Tommaso. Le sue canzoni nascono da storie di vita vera, da racconti o sfoghi che lo hanno ispirato e che lui trasforma in musica e parole. Così è avvenuto per “M’ama non m’ama”; ed anche per gli altri brani in via di pubblicazione.

Il singolo, prodotto al Mob studio di Roma da Simone Poccia, è il primo dei sei pezzi che compongono l’Ep dell’artista in uscita nel 2024.