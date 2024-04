Tiziano Ferro risponde alle accuse delle irriconoscenza di Mara Maionchi

Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web le anticipazioni dell’intervista a Mara Maionchi realizzata da Francesca Fagnani a Belve. In virtù di questo, poco prima della messa in onda della puntata avvenuta il 30 aprile 2024, Tiziano Ferro si è sentito di replicare alla persona che, non solo lo ha portato al successo, ma che è stata insieme al marito Alberto Salerno, anche la sua manager e produttrice esecutiva.

Partiamo dall’estratto delle dichiarazioni che sono state rilasciate nei giorni scorsi e che hanno letteralmente invaso il web. Queste le parole della Maionchi:

“Non vorrei fare nomi per non essere scortese, però qualcuno non l’ha capito. Secondo me Tiziano Ferro non l’ha capito tanto. Perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è che è d’obbligo avere della riconoscenza“

Queste parole come dicevamo sono apparse su tutte le più importanti testate giornalistiche e sui siti web. Così Tiziano, qualche ora prima della messa in onda della puntata di Belve, ha voluto esprimere la propria opinione su Instagram seguita da un video, recente, in cui lui e la Maionchi si abbracciano. Queste le sue parole:

“La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire ‘grazie’, la seconda è dire ‘scusa’. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me lo hai detto detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziato ancora, come sempre e senza problema.“

A seguire il cantautore di Latina racconta la sua delusione nello specifico:

“Ho digitato ‘Tiziano Ferro Mara Maionchi’ e sono uscite circa 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web – in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e di Alberto in tanti posti del globo. Però mi limiterò a postare questo video. Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza“.

Capire dove sta la verità in queste due versioni non è sicuramente facile. Di sicuro Mara Maionchi e il marito, non ci sono dubbi, hanno creduto fortemente in Tiziano Ferro quando nessuno ci credeva, quando tutte le major discografiche dicevano “no” e il loro rigore hanno contribuito a formare la personalità del cantautore trasformandolo in artista, non certo senza rinunce.

Ed è vero anche che Tiziano Ferro ha ringraziato Mara e Alberto nei primi quattro dischi, fino all’ultimo album con loro, Nessuno è solo, altrettanto vero è che ha smesso di farlo già dall’album successivo e per tutti i successivi album così come le volte che ha citato il ruolo dei due produttori nel suo libro, “30 anni e una chiaccherata con papà“, il loro nome compare poche volte e solo quando strumentale alla narrazione, senza particolari spinte di riconoscenza.

Dall’altro di sicuro il distacco è avvenuto per motivi a noi sconosciuti e che in ogni caso il cordone ombelicale con chi ci ha generato, prima o poi, può succedere che vada reciso. Può accadere per divergenze di opinioni che possono essere di carattere artistico così come economico o anche umano.