Su Radio Italia la dichiarazione d’amore di Tiziano Ferro per Laura Pausini

In questi giorni su Radio Italia solo Musica Italiana è andata in onda la seconda edizione di Radio Italia Ora (vedi qui), la giornata in cui i cantanti italiani si sono improvvisati speaker della nota radio per un giorno. Tra loro c’è stato, in collegamento da Los Angeles, Tiziano Ferro, che ha usato parte del suo tempo on air per parlare dell’amica Laura Pausini.

ovviamente gli indizi portano a lei a Laura Pausini che non è soltanto una mia amica, ma un’amica di tutti ed è una donna che ha porta l’Italia nel mondo veramente. L’ho scritto in un post su Instagram ma lo dico ancora perché dirlo in diretta su Radio Italia vale ancora di più… Laura ti vogliamo bene e ci rendi orgogliosi.

“Se c’è una cosa che voglio celebrare quest’anno è aver rivisto un’amica, un’amica al quale voglio bene. Si usa la parola amica anche un po’ troppo spesso e anche un po’ troppo facilmente ma lei è una mia amica e l’ho vista recentemente perché è venuta a trovarmi qui Los Angeles. Non è venuta a trovare me, ma è venuta perché aspettava di vincere un premio come già successo in passato…

A questo punto il cantautore ha raccontato quanto Laura Pausini sia stata importante agli esordi della sua carriera…

“Mi ha cercato nel 2001 quando uscì Xdono e fu amore a prima vista. Ci siamo conosciuti a Roma e ci siamo rivisti nel mondo e lei è stata una delle persone che mi ha guidato di più. Ricordo quando durante la promozione del mio disco all’estero non riuscivo nemmeno a capire dove fossi perché io venivo da Latina e non avevo neanche mai preso un aereo e mi ritrovavo a fare promozione nei posti più assurdi del mondo, bellissimi, ma io non mi rendevo conto di quello che stava succedendo.

Io chiamavo Laura e le chiedevo – Laura, io non so come fare – e lei mi spiegava sempre quello che avrei fatto il giorno dopo, alcuni programmi televisivi, gli intervistatori, perché lei li conosceva già. E anche se in realtà sono rimasto abbastanza confuso, come persona, come artista, devo dire che quando si accende questa telecamera, devo dire che se non ci fosse stata Laura avrei davvero fatto fatica a trovare la strada.

Quindi grazie Laura come amico ma dobbiamo dirle grazie perché insomma, vederla agli Oscar, vederla lì quando presentavano la Award per una miglior canzone, vedere lei che cantava tra i clip dele canzoni nominate, per me è stata un’emozione bellissima. Quindi non importa il premio, non importa la vittoria, il percorso è stato magnifico.”