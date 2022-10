Le dichiarazioni degli ospiti del nuovo album di Tiziano Ferro: Ambra, Caparezza, Roberto Vecchioni, Sting e thasup

Tiziano Ferro ieri ha svelato tracklist e duetti del suo nuovo album, Il mondo è nostro, fuori dal prossimo 11 novembre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia. Ora è è giunto il momento di scoprire come il cantautore ha coinvolto Ambra, Caparezza, Roberto Vecchioni, Sting e thasup in questo progetto discografico.

Partiamo da Sting di cui Tiziano ha riletto un brano dell’ultimo disco pubblicato dall’artista, For her love. Questa la dichiarazione dell’artista:

“È un piacere collaborare per ‘For Her Love’ con Tiziano, la cui voce unica e l’approccio delicato sono perfetti per la canzone“.

Passiamo al “Professore”, Roberto Vecchioni, che canta con Ferro in I miti:

Spero solo che non sia lui a considerarmi un mito, visto come la pensa“

Tiziano Ferro è un uomo che dissemina amore ed empatia e solo questo vuole in cambio, e da me ce l’ha.

Quando abbiamo incrociato gli sguardi in videochiamata ho capito l’uomo. Ha esordito come se ci conoscessimo da 30 anni e a ruota libera tra sorrisi e malinconie mi ha raccontato la sua vita, tanto che ora conosco più lui di me. Meraviglioso. Tiziano non è un mito, non è un Dio, non vuole essere imitato.

E invece ecco, stupore, stupore, niente idilli, incontri con addio, lacrime ‘ridenti e fuggitive’, Tiziano mette l’amore in castigo nell’angolo e mi presenta una filastrocca satirico – umorale, saltellante, guizzante, centrata e di un’originalità pazzesca in cui mortifica, svilisce ‘i miti d’oggi’, dicendogliene di tutti i colori.

“Di tutto mi potevo aspettare tranne che mi chiamasse Tiziano Ferro , gasato e convinto perché io cantassi in una sua canzone. Per uno di quegli strani casi della vita non ci eravamo mai incontrati. Io gli rispondo di si e con un certo entusiasmo, aspettandomi uno dei suoi feuilleton sentimentali che non sai dove iniziano e dove finiscono, ma sapendomela cavare con il sanscrito, spero di farcela anche con lui.

Ambra dal canto suo è fiera della stima che il cantautore di Latina prova per lei. Una stima che Ferro aveva manifestato già nel 2001, tra i ringraziamenti del suo primo disco…

Nel 2021 arriva sempre lui e mi ‘salva’ in musica … Ambra e Tiziano. Grazie per l’amore gratis“

“La canzone che mi sono dedicata nel 2001 si chiamava ‘Xdono’ e lui era un giovane talentuosissimo che mi ringraziava nel disco, non ci conoscevamo. Da quel momento è iniziata la mia altra vita, quella dove ho scalato la mia ‘montagna’ e non quella degli altri.

Queste invece le parole di Caparezza:

“Tiziano Ferro è stato uno dei primi artisti italiani a sdoganare i brani R&B/soul nella nostra nazione, prova ne sia il suo percorso, partito dai cori gospel locali e arrivato addirittura a Timbaland, blasonato produttore mondiale di musica hip hop.

Quella che oggi potrebbe sembrare una strada in discesa per via della capillare diffusione della musica urban, vent’anni fa era una sfida assoluta. Lo so bene perché tecnicamente sarei un rapper, magari non ortodosso, magari in odore di eresia, ma comunque un rapper, dai.

Quando Tiziano mi ha contattato ero alle prese con la stesura del mio album, immerso in un mood tutt’altro che positivo, impantanato nello sconforto di una delle mie solite crisi creative. Dopo uno scambio di messaggi sempre cortesi e mai pressanti, mi ha inviato una canzone dal sapore ‘boom bap’ a cui non ho potuto resistere.

Non solo. L’argomento di questo pezzo rifletteva in parte la mia condizione, nello specifico esortava a sfilarsi dal cono d’ombra del vittimismo per affrontare la vita di petto, senza pretendere la continua attenzione e l’aiuto degli altri. Insomma, un invito a diventare angeli di sé stessi, come titolo comanda.

Una coincidenza che mi ha francamente colpito, così come mi ha colpito la gentilezza di Tiziano, la sua pazienza rispetto ai miei tempi biblici e il suo sincero desiderio di una collaborazione dettata unicamente dalla stima (ovviamente reciproca)“.