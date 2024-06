TIM Summer Hits 2024, svelata la scaletta con tutti gli artisti ospiti della prima serata

TIM Summer Hits 2024: la scaletta con tutti gli artisti ospiti della prima serata

Venerdì 28 giugno in prima serata su Rai 1, e in contemporanea anche su Rai Radio 2, andrà in onda la prima puntata del TIM Summer Hits 2024: una serata di grande musica, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, durante la quale sarà possibile ascoltare tutte quelle canzoni che faranno da colonna sonora dell’estate 2024.

Tanti, di conseguenza, gli artisti che si alterneranno sul palco dell’incantevole e storica Piazza del Popolo che, dopo aver ospitato l’evento dal vivo, si rende ora protagonista degli appuntamenti televisivi, che vedranno Carolina Di Domenico e Gabriele Vagnato accompagnare il pubblico nell’anteprima TV, condotta sempre dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti.

