Tim Summer Hits 2024: più di 70 artisti per l’estate musicale di Rai 1

Tim Summer Hits 2024 cast in scaletta dell’evento dell’estate musical televisiva italiana che tornerà in piazza del Popolo a Roma da martedì 11 giugno fino a venerdì 14 giugno.

La nuova edizione dell’evento organizzato da Friends Tv vedrà alla conduzione il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, con Andrea Delogu.

Le quattro serate con ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits con la collaborazione di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi andranno poi in onda nella prima serata di Rai 1, e in contemporanea su Rai Radio 2, per quattro settimane a partire da venerdì 28 giugno. Seguiranno domenica 7 luglio, venerdì 12 luglio e l’ultimo appuntamento venerdì 19 luglio. Seguirà quindi un best of venerdì 26 luglio.

TIM Summer Hits 2024 è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv. Suzuki è l’auto di TIM Summer Hits.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi:

“Nell’idea di città che abbiamo, i grandi eventi sportivi e culturali non devono essere un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti. Lo abbiamo dimostrato con gli Internazionali d’Italia, portando un campo da tennis a Piazza del Popolo; con il Giro d’Italia, con la pedalata gratuita la mattina per tutti; ma anche organizzando lontano dal centro concerti gratuiti con il Teatro dell’Opera o in piazza a Ostia con il Teatro Nino Manfredi. Grazie ai più importanti artisti del momento e alle più conosciute canzoni dell’estate, oltre che alla bellezza di Piazza del Popolo, Tim Summer Hits, che verrà visto in televisione da milioni di italiani, rappresenta una straordinaria occasione per promuovere l’immagine di Roma“.

