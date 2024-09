Tim Music Awards: la scaletta completa dell’appuntamento con i grandi premi della musica italiana, tanti i big sul palco

Svelata la scaletta dell’imperdibile appuntamento con la consegna dei premi più prestigiosi della musica italiana: i Tim Music Awards tornano, in diretta dall’Arena di Verona e in prima serata su Rai1, con due speciali serate sold out: venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024.

Alla conduzione, per il tredicesimo anno, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, affiancati dagli ospiti Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dell’evento.

I premi verranno consegnati agli artisti che, da settembre dello scorso anno ad ora, con i loro Album hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Multiplatino.

Ci saranno inoltre premiazioni legate alle Certificazioni SIAE per i tour che hanno raggiunto più di 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e 300mila (Diamante), sempre svolti nel periodo tra settembre 2023 e settembre 2024.

Un’occasione speciale per i big della musica italiana, che riceveranno i riconoscimenti per i risultati raggiunti con i loro progetti e porteranno sul palco dell’Arena di Verona delle performance esclusive, create appositamente per l’evento.

Non mancheranno le sorprese, anche se ci si domanda se e quali brani inediti verranno presentati, dato che molti dei cantanti presenti ai TMA, tra gli altri Emma, Tananai e Anna, saranno anche tra i 15 protagonisti del programma tv Suzuki Music Party di Amadeus – che verrà registrato martedì 17 settembre – e non potranno presentare nuovi singoli in tv prima di quella data.

Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo insieme, venerdì 13 e sabato 14 settembre in diretta su Rai 1.

