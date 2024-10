This Is Me: le anticipazioni della prima puntata del crossover Amici – Verissimo

Tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre negli studi Elios di Roma, più precisamente presso il Teatro 8, è stata registrata la prima puntata di This Is Me, il crossover Amici – Verissimo condotto da Silvia Toffanin con l’obiettivo di puntare i riflettori sugli Ex-Amici.

Ed ecco che tra i protagonisti di questa prima puntata troviamo:

Diana Del Bufalo (Amici 10)

(Amici 10) Emma (Amici 9)

(Amici 9) Elena D’Amario (Amici 9)

(Amici 9) Giuseppe Giofrè (Amici 11)

(Amici 11) Irama (Amici 17)

(Amici 17) Isobel Kinnear (Amici 22)

(Amici 22) Marisol Castellanos (Amici 23)

(Amici 23) Mida (Amici 23)

(Amici 23) Petit (Amici 23)

(Amici 23) Serena Carella (Amici 21)

(Amici 21) Stash (Amici 14)

Ma non è tutto! A differenza dei ballerini, i cantanti potranno infatti condividere il palco con amici e colleghi.

Qui di seguito riportiamo tutti gli ospiti che ognuno dei cinque cantanti protagonisti del programma ha voluto al proprio fianco:

EMMA

Baby Gang

Fabri Fibra

MIDA

Ava

VillaBanks

PETIT

Fred De Palma

SLF

IRAMA

Ermal Meta

STASH

Raf

Clicca in basso su “CONTINUA” per scoprire le anticipazioni sia della prima che della seconda parte della prima puntata di This Is Me.