Per “Italodisco” dei The Kolors arriva il disco d’oro in Svizzera

L’estate 2022 si è chiusa con un brano che è riuscito a mettere d’accordo tutti… anche la Svizzera. Parliamo ovviamente di “Italodisco” dei The Kolors.

Con questa canzone la band formata da Stash, Alex e Dario è riuscita a mettere d’accordo “universi” non sempre così vicini per gusti. Quello dello streaming e, di conseguenza la classifica singoli FIMI che li vede primi da nove settimane, quella delle radio dove hanno mantenuto la prima posizione per tutti i mesi estivi e quella di Tik Tok, comandata da giovanissimi.

Il brano ha inoltre vinto il Power Hits Estate 2023 di Rtl 102.5 (vedi qui).

“Italodisco” ha conquistato in Italia il doppio disco di platino per le oltre 200.000 copie/unità ed ora è anche disco d’oro anche in Svizzera per le oltre 10.000 unità. Un traguardo per nulla scontato e che li fa essere tra l’altro i secondi artisti lanciati da Amici di Maria De Filippi, a raggiungere questo risultato. Il primo è stato Sangiovanni.

Sui social Stash e i The Kolors hanno annunciato così la notizia in occasione di un’esibizione avvenuto proprio in Svizzera:

“INCREDIBILE… ITALODISCO è stata certificata DISCO D’ORO in Svizzera!!!

Quando siamo entrati in quello stadio, in mezzo a nomi giganteschi abbiamo pensato: chissà se la cantano…

È successo! La cantavano tutti e non si può spiegare la sensazione che si prova in quel momento! 50mila persone che cantano una tua canzone all’estero! È veramente inspiegabile…

Sono felice”

Nel frattempo il brano è presente in classifica in diversi altri paesi europei come la Russia, la Polonia, l’Austria e la Lituania.