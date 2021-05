tha Supreme in arrivo con una “No game freestyle”. Tra gli ospiti Fedez e Mahmood

tha Supreme No game Freestyle.

Il Producer e trapper rivelazione degli ultimi anni sta tornando. tha Supreme a meno di due anni di distanza dal suo album d’esordio 23 6451, uscito a novembre del 2019 e certificato ad oggi triplo disco di platino per le oltre 150.000 unità esce nei prossimi giorni con una serie di Freestyle Remix di cui ha già postato un’anteprima sul suo canale YouTube (lo trovate qui).

In questo periodo Davide Mattei, questo il suo vero nome, non è di certo stato con le mani in mano collaborando negli album Machete Mixtape 4 (triplo disco di platino) e Blood Vinyl (disco di platino) oltre a curare le produzione per brani di diversi artisti come Nitro, Ghali, Shiva, Young Miles, Mydrama, Casadilego oltre alla sorella Mara Sattei, di recente uscita con il singolo Scusa (vedi qui).

Ad anticipare questa “anomala” uscita ci sarà il Game Freestyle scritto e perfomato da tha Supreme e Fedez, composto da Nicolò Pucciarmati e prodotto da Young Miles, brano in uscita domani, 26 maggio 2021.

Ecco a seguire le canzoni che faranno parte di questo progetto: