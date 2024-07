Teseghella omaggia le sue radici nel suo EP d’esordio “Roccasecca”

Venerdì 12 luglio è uscito l’EP di esordio del giovane cantautore Teseghella dal titolo Roccasecca (Maciste Dischi / Warner Music Italy). È stato anticipato da ben tre singoli: Hollywood, Benone e Una come te.

TESEGHELLA, “ROCCASECCA”

Roccasecca contiene cinque tracce e il titolo richiama il nome del suo paese di origine in provincia di Frosinone – appunto Roccasecca – ed è un omaggio ad esso. Non solo: anche il nome d’arte del cantautore deriva da un dolce tipico della sua zona, ovvero le “tesechelle”.

Teseghella lo descrive così: «Roccasecca è un borgo medievale di 7.000 abitanti. I vicoli di questo paese mi hanno visto crescere e dentro me hanno fatto fiorire queste canzoni, erano già lì, stavano soltanto aspettando una persona come me, sensibile alle storie. Roccasecca è anche il filtro con cui le racconto, poiché in mezzo a tante persone d’azione, avere la voglia di esserne testimone mi ha sempre fatto sentire unico».

Con Roccasecca, Teseghella si conferma un artista in continua crescita, confermandosi una delle penne più promettenti dell’attuale panorama musicale emergente, capace di scrivere testi che rispecchiano un’intera generazione. Infatti, ogni singola traccia è un giusto mix di felicità e tristezza che riesce a creare un collegamento emotivo con il proprio pubblico.

Il cantautore è riuscito quindi a dimostrare le sue abilità nell’unire sonorità moderne e testi riflessivi, con testi che descrivono con sensibilità e concretezza le storie di vita quotidiana e sentimenti universali, capaci di arrivare dritti al cuore di tutti.

TESEGHELLA, “ROCCASECCA”: LA TRACKLIST

Come specificato precedentemente, l’EP Roccasecca è stato anticipato dai singoli Una come te e Hollywood, prodotte da Okgiorgio, e Benone, prodotta da GoldenYears. Di seguito, la tracklist completa:

Benone

Penso Penso Penso

Hollywood

Una come te

Quando Roccasecca è vuota

Per presentare il progetto e i singoli, lo scorso maggio Teseghella è stato uno dei protagonisti del Concertone del Primo Maggio dove si è esibito nella line up principale, per poi calcare i palchi del MI AMI Festival a Milano. Il cantautore ha anche aperto alcune delle date del tour di Gazzelle nei palazzetti e di Fulminacci nei club.

Oltre alla carriera da cantautore, da poco ha anche iniziato a scrivere come autore, collaborando nella scrittura – ad esempio – di Estate disperata di gIANMARIA e quasi nuda di centomilacarie.