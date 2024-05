centomilacarie racconta la sua prima volta nel nuovo singolo “quasi nuda”

Dopo la collaborazione con Mace e Salmo nel brano “Non mi riconosco” (ne abbiamo parlato qui) incluso nell’album di Mace “Maya“, il giovane talento classe 2004 centomilacarie torna con un nuovo singolo dal titolo “quasi nuda” (Maciste Dischi), in uscita venerdì 31 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo – già disponibile in pre-save qui – è stato presentato in anteprima al Mi Ami Festival lo scorso 24 maggio.

CENTOMILACARIE, “QUASI NUDA”

centomilacarie è tra le penne più interessanti del panorama e ha scritto “quasi nuda” insieme al suo collega di scuderia Teseghella, dove raccontano un ricordo del passato dell’artista. Il tutto viene descritto con un linguaggio iconografico e la visceralità tipica della cifra stilistica del giovane e decorato da una produzione dalla forte anima pop-rock.

Come racconta centomilacarie, “quasi nuda” è il racconto della sua prima volta durante un torrido agosto di tanti anni fa e tutti i ricordi che ha e che sono legati a quell’istante lì come, ad esempio, le grida dei tifosi che festeggiavano per una partita nel bar sotto casa sua e la pasta che ha cucinato in compagnia di una persona.

Per l’ennesima volta, il giovane artista riesce ad immortalare alla perfezione la sua generazione attraverso immagini estremamente concrete ed evocative, tipiche – come spiegato in precedenza – del suo stile di scrittura e del suo modo di essere.

CENTOMILACARIE, “QUASI NUDA”: TOUR

Inoltre, centomilacarie ha anche annunciato il suo primo tour che lo porterà in giro per l’Italia durante l’estate. La prima data si è tenuta proprio al Mi Ami Festival 2024. Il tour è organizzato da Vivo Concerti. Di seguito, il calendario:

31 maggio – BIG BANG FESTIVAL – NERVIANO (MI)

5 giugno – ATENEIKA – CAGLIARI

13 giugno – SHERWOOD FESTIVAL – PADOVA

3 luglio – FLOWERS FESTIVAL – TORINO

11 luglio – TRENTINO LOVE FEST – TRENTO

15 settembre – SPRING ATTITUTE EXTRA – ROMA

5 ottobre – SONORA FEST – BAGNACAVALLO (RA)

I biglietti sono già disponibili ed è possibile acquistarli cliccando qui.