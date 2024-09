Tancredi torna con “Peggio di Così” tra nichilismo e urgenza di rivoluzionare il mondo

Tancredi, Peggio di Così: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 20 settembre, Peggio di Così (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Tancredi, che torna nelle vesti di producer con il contributo di Giordano Colombo.

Il brano è un mix tra malinconia ed energia e vede contrapporsi parti calme e conscious, accompagnate da un pianoforte, e sezioni con un ritmo più incalzante, che ricreano uno stato più confusionale ed energico.

Tancredi, “Peggio di Così”: significato del brano

La dimensione elettronica del progetto enfatizza un senso di nichilismo che porta, quando ci si sente ad un punto morto, all’urgenza di rivoluzionare il mondo che ci circonda.

Ed ecco che si prendono decisioni radicali, si cambia città per scappare in un posto lontano e si cerca qualcuno con cui condividere il peso di questo stato emotivo e delle proprie paranoie.

“Peggio di Così”: testo del brano

Fermi e zitti mentre va Battisti

Siamo in over-thinking

Questa notte non dorme nessuno dei due (due)

E con le pare mie e tu con le pare sue (tue)

Non sai quanto vorrei andare via da Milano

E scappare in Australia

Faccio sempre più tardi

Mangio sempre meno

Non torno mai a casa

E ora che me ne accorgo

Tra tutte le scelte sei la più sbagliata

Però quando mi parli

Vanno via tutti gli altri

Non ho niente da darti, ma…

Ti prego resta qui

Perché peggio di così si muore

Si muore, si muore, si muore

Sento il mondo che si muove (che si muove)

Il mio cuore troppo esplode (troppo esplode)

Perché peggio di così si muore

Una vita da buttare

Baby, la voglio buttare con te

Sei un casino totale

Mille promesse e nemmeno una vera vera-veramente

Te ne andrai per sempre

Lo so perfettamente

Passo le notti insonni ad affogare i problemi

Con i sogni a metà sul bordo dei marciapiedi

Dici che sono tutto quello che non volevi

Io posso pure andare, ,a semmai tu mi chiedi

Ti prego resta qui

Perché peggio di così si muore

Si muore, si muore, si muore

Sento il mondo che si muove (che si muove)

Il mio cuore troppo esplode (troppo esplode)

Perché peggio di così si muore

Si muore, si muore, si muore

Sento il mondo che si muove (che si muove)

Il mio cuore troppo esplode (troppo esplode)

Perché peggio di così

Prendi i miei giorni e poi falli pure a pezzi

Sbattimi in faccia tutti i tuoi fallimenti

A me va bene così

Io tanto ormai resto qui

Che tanto peggio, peggio di così si muore

Si muore, si muore, si muore

Sento il mondo che si muove (che si muove)

Il mio cuore troppo esplode (troppo esplode)

Perché peggio di così si muore

Si muore, si muore, si muore

Sento il mondo che si muove (che si muove)

Il mio cuore troppo esplode (troppo esplode)

Perché peggio di così

Foto di copertina di Luca Secchi