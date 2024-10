Tananai descrive i rapporti umani nel nuovo album “CALMOCOBRA”

Dopo tanta attesa, Tananai torna con nuova musica e presenta il suo secondo album di inediti, CALMOCOBRA, in uscita venerdì 18 ottobre.

“Io voglio restare calmo, perché tutto quello che mi circonda, le persone, le cose, gli alberi, gli animali, un fuoco che divampa io li voglio vedere per quello che sono, voglio distinguerne i contorni, li voglio guardare negli occhi. Calmo. Cobra”.

Anticipato dai singoli Veleno (disco di platino), Storie Brevi con Annalisa (doppio disco di platino) e Ragni, CALMOCOBRA ci mostra un Tananai più maturo, consapevole e deciso ad assaporare e ricordare ogni istante e ogni dettaglio, senza dover per forza inseguire a tutta velocità un traguardo che, di fatto, non esiste in quanto non è altro che una costruzione sociale.

Ma, qual è il focus del disco? Senza alcun dubbio, le canzoni contenute al suo interno ruotano intorno ai rapporti umani e a come questi fanno sentire l’artista. Insomma, al centro delle dodici tracce che lo compongono ci sono tutte quelle emozioni che scaturiscono dagli incontri in una vita intera.

Tananai, CALMOCOBRA: LA TRACKLIST

Scritto e interpretato dallo stesso Tananai, che lo ha anche prodotto con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, CALMOCOBRA sarà disponibile sia in digitale che nei seguenti formati fisici: LP standard e CD standand.

Ma non è tutto! In esclusiva sullo Shop Universal sarà infatti possibile comprare le speciali versioni CD e LP autografate, musicassetta e LP Picture Disc. Insieme a uno dei prodotti musicali disponibili sullo Shop Universal, sarà inoltre possibile acquistare la limitatissima Levi’s®️ Trucker Jacket CALMOCOBRA, personalizzata da Levi’s®️ in esclusiva per Tananai, e anche il merchandising esclusivo (14 sticker personalizzati, 5 patch acquistabili singolarmente e il portachiavi CALMOCOBRA).

Di seguito riportiamo la tracklist del disco:

FANGO BOOSTER RAGNI PUNK LOVE STORIA ANDRONE VANIGLIA GUARDA COSA HAI FATTO VELENO NESSUN CONFINE STORIE BREVI con ANNALISA MARGHERITA RADIOHEAD

TANANAI, CALMOCOBRA LIVE 2024: LE DATE

Sabato 2 novembre 2024 – JESOLO (VE), Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

Lunedì 4 novembre 2024 – MILANO, Unipol Forum

Martedì 5 novembre 2024 – MILANO, Unipol Forum

Venerdì 8 novembre 2024 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 – PADOVA, Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 – BARI, Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 – EBOLI (SA), Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 – ROMA, Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 – LIVORNO, Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 – BOLOGNA, Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 – PESARO, Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 – TORINO, Inalpi Arena

