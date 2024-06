Syria sta per tornare con un nuovo progetto… “Souvenir D’Italie”

Con un post social Syria ha annunciato che sta per tornare con un nuovo progetto, “Souvenir D’Italie“, sul quale al momento non sappiamo molto. Guardando il video pubblicato dalla cantautrice, possiamo però ipotizzare che si tratti di un progetto live.

Di seguito riportiamo le sue parole:

La missione di questa sera per me è quella di essere per voi come un piccolo souvenir. È quella di fare entrare la musica nel vostro cuore. È quella di farvi ritornare a casa pieni di ricordi, come il mio nuovo progetto ‘ Souvenir D’Italie ‘. Siete pronti? Stay Tuned…“.

A distanza di poche ore da questo importante annuncio, che ufficializza il suo ritorno con nuova musica, Syria ha poi voluto rivolgere un pensiero speciale al suo papà, che è venuto a mancare due anni fa, il grande discografico Elio Cipri:

“Ti penso intensamente da giorni. Penso che saresti felice per me, per le scelte fatte e la mia visione della vita a 360°. Avrei voluto parlarti ancora per anni, chiederti ogni giorno come stai, dedicarti una canzone durante un concerto, fare il bagno insieme al mare. Avrei voluto che mi tenessi per mano, spiegandomi tante cose che purtroppo non abbiamo fatto in tempo a dirci. Mi manchi papà. Cecilia”.