Ste lancia “Lacrema”, un’esortazione ad avere amor proprio e la forza di allontanarsi da una relazione tossica

Fuori da venerdì 17 gennaio Lacrema, il nuovo singolo di STE, cantautrice nigeriano-napoletana che ha conquistato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori grazie alla sua voce unica e a uno stile musicale che mescola influenze partenopee, africane e internazionali. Il brano rappresenta un nuovo capitolo del suo racconto sull’amore, esplorando il tema della forza necessaria per lasciare un rapporto che fa soffrire.

La storia di STE

Stephani Ojemba, in arte STE, è nata 28 anni fa a Lagos, Nigeria, e cresciuta da una madre single. La sua infanzia è stata segnata dall’aiuto di una famiglia napoletana che l’ha sostenuta nel percorso di crescita, trasmettendole fiducia e amore.

Fin da bambina, la musica ha avuto un ruolo centrale nella sua vita, iniziando con il coro della chiesa. La sua prima occasione professionale arriva per caso: mentre cantava per strada con le cuffiette, viene notata dai gestori di un pub a Castel Volturno, che la invitano a esibirsi come cantante per la loro clientela. Questi momenti rappresentano l’inizio della sua gavetta e del suo percorso nel mondo della musica.

Nel 2022 STE pubblica i suoi primi brani: Ansia, Ancora e Cor E Cuscienz. L’anno successivo, conquista un pubblico più ampio con i singoli Catene, T’aggio voluto bene e Ki Lo Sa. Il 2024 è l’anno della svolta: il freestyle RED, che utilizza la base di I Know What You Want di Busta Rhymes, spopola sui social raggiungendo oltre 10 milioni di visualizzazioni su Instagram e 5 milioni su TikTok.

STE ha successivamente pubblicato l’EP Romantica, collaborato con Clementino nel brano Parlo e’ te, e lanciato il singolo Lose Control prodotto da Shablo. Grazie a questa crescita, Spotify l’ha scelta per il programma Spotify Radar.

Nei mesi scorsi Laura Pausini l’ha voluta in apertura del suo live a Eboli.

ste, “Lacrema”: un messaggio di amore per sé stessi

Lacrema, fuori per Tendent’s con distribuzione Altafonte Italia, rappresenta un incoraggiamento a trovare la forza di mettere fine a un amore tossico. STE spiega:

“Lacrema vuole essere un incoraggiamento ad avere amor proprio, anche nelle relazioni dove il desiderio di trattenere l’altra persona è talmente forte da portare a perdonare l’imperdonabile. Parlo della consapevolezza della mia fragilità e del bisogno di ricordare a me stessa che, anche a costo di versare lacrime, bisogna mettere un punto all’amore che fa soffrire, perché non è vero amore.”

La cover del singolo, dipinta dalla stessa STE, è un’opera che si ispira al significato del brano, confermando la profondità e la poliedricità dell’artista.