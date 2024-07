Spotify: quali sono le 25 canzoni di artisti italiani più ascoltate all’estero nella prima metà del 2024?

Gli artisti sono sempre più ascoltati all’estero e – dopo il recente report Loud&Clear di Spotify per l’Italia, che rivelava che quasi il 50% di tutte le royalties generate dagli artisti italiani su Spotify nel 2023 provenivano da ascoltatori internazionali – la nota piattaforma di streaming ha pubblicato una lista con le 25 nuove canzoni (pubblicate quest’anno) di artisti italiani più ascoltate all’estero nella prima metà del 2024.

Ma, cosa ci svela questa classifica? La prima cosa è che la musica italiana è in gran forma. La seconda è che i remix sono in grado di riportare, non solo alla luce, ma anche in cima alle classifiche i classici della musica italiana, come nel caso di Pedro di Raffaella Carrà, remixata da Agatino Romero e Jaxomy.

Ma non è tutto! Continuano infatti ad andare forte anche i grandi nomi della musica italiana che hanno un seguito all’estero. Tra questi, in quarta posizione troviamo Ludovico Einaudi con Adieux, mentre Laura Pausini si posizione 18esima con Luis Fonsi e la loro Roma.

In classifica c’è poi spazio per ben 7 delle 30 canzoni presentate quest’anno sul palco dell’Ariston. Ed ecco che sul gradino più basso del podio troviamo Angelina Mango con La Noia. Seguono: Mahmood con Tuta Gold (#5), The Kolors con Un Ragazzo Una Ragazza (#12), Geolier con I p’ me, tu p’ te (#14), Ghali con Casa Mia (#17), Irama con Tu No (#20) e i Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita (#23).

Grazie a Lazza con 100 Messaggi, Baby Gang con Adrenalina (feat Blanco e Marracash) e Luciano con Risk (feat Sfera Ebbasta e Uzi), il rap si conferma invece un genere d’esportazione, soprattutto verso gli altri paesi europei.

Una menzione speciale, infine, va fatta per la musica dance, che è rappresentata da moltissimi dei brani presenti nella Top 25 di Spotify. Tutto questo grazie ad artisti del calibro di Gabry Ponte (Crusade, Tarantella, ecc.) e Gigi D’Agostino (Shadows Of The Night – GIGI DAG Mix), senza però dimenticare Anyma – co-fondatore dell’etichetta Afterlife, che insieme a Mrak compone il duo Tale of Us – e la sua Picture of you e Twenty Six, la cui traccia Buscando Money è diventata un fenomeno virale in America Latina e da lì si è diffusa in tutto il mondo.

LA TOP 25 delle canzoni di artisti italiani più ascoltate all’estero

Di seguito riportiamo la lista delle 25 nuove canzoni di artisti italiani più ascoltate all’estero nella prima metà del 2024: