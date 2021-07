Speranza pubblica L’ULTIMO A MORIRE DELUXE, una versione aggiornata del suo disco con 4 nuovi brani

Arriva L’ULTIMO A MORIRE DELUXE, l’edizione aggiornata del disco di Speranza, già disponibile a partire dal 25 giugno 2021. Questa versione è arricchita da 6 nuovi brani, che si aggiungono all’album di debutto.

Da dicembre, inoltre, il rapper italo-francese porterà dal vivo le sue canzoni nel tour SPERANZA LIVE, prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili online dalle ore 12:00 del 28 giugno 2021 e nei punti vendita autorizzati a partire da sabato 3 luglio 2021 ore 11:00.

LE DATE DEL TOUR DI SPERANZA

venerdì 3 dicembre 2021 – BARI @ DEMODÉ CLUB

domenica 5 dicembre 2021 – PADOVA @ HALL

mercoledì 8 dicembre 2021 – MILANO @ FABRIQUE

giovedì 9 dicembre 2021 – TORINO @ TEATRO CONCORDIA

sabato 11 dicembre 2021 – FIRENZE @ VIPER

domenica 12 dicembre 2021 – BOLOGNA @ ESTRAGON

martedì 14 dicembre 2021 – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA

venerdì 17 dicembre 2021 – ROMA @ ATLANTICO

LA STORIA DIETRO L’ULTIMO A MORIRE

L’ULTIMO A MORIRE racconta un viaggio fatto di sogni e fatiche tra la Francia e Caserta, dove il rapper ha vissuto. Speranza trasforma il suo percorso di vita in un personalissimo patrimonio culturale, un pilastro del suo essere di cui non perderà mai traccia. Dapprima cresciuto in una delle zone più povere della Francia e trasferitosi in seguito a Caserta, Speranza coltiva i germogli del suo modo di intendere la musica come strumento di empatia e di emancipazione delle persone più emarginate.

L’album riflette l’anima di chi si racconta senza tralasciare nulla, rendendo omaggio a tutte quelle minoranze che il rapper ha incontrato nella sua storia, tra le periferie francesi e le case popolari casertane. Da qui la scelta di non limitarsi a un’unica lingua e a un unico riferimento culturale. L’obiettivo è quello di svelarsi in un racconto intimo e personale, dove l’italiano si intreccia con il dialetto e il francese enfatizzando i passaggi più duri; una scrittura, quindi, che è sia una fotografia dei margini della società che una denuncia sociale. Il disco è stato interamente registrato all’interno del Red Bull Music Studio, uno studio di registrazione d’avanguardia su ruote.

Ecco le dichiarazioni che Speranza ha fatto in merito al suo album, in un’intervista a Red Bull Music: “Il titolo di questo album ce l’ho in testa da 20 anni. Perché è proprio nato insieme al nome Speranza, questa cosa per cui sono l’ultimo a morire. Pensa che dovevo usare questo titolo per un primo album nel 2006, che poi per fortuna non è uscito. Sarebbe stato un peccato sprecare un titolo del genere. E poi, l’ultimo a morire perché, anche se schiatto, la musica almeno rimane.”

I nuovi brani sono:

DOMANI SMETTO prod. Frank Carrozza SOLO ft. NITRO prod. 2nd Roof 100 ANNI RMX ft. GEMITAIZ & MADMAN prod. Simoo GLOVO prod. 2nd Roof CALIBRO 9 RMX ft. JAKE LA FURIA prod. Don Joe PASSAMONTAGNA ft. Night Skinny

Potete trovare la tracklist completa di L’ULTIMO A MORIRE seguendo questo link.