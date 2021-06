Sottotono: due date evento nel 2022 a Milano e Roma. Info e biglietti

In Copertina

Gli album italiani in uscita nel mese di giugno: Emma, Mahmood, Shiva, Tony Effe, Sottotono, Baby K e tanti altri ancora...

Cd, versioni speciali, vinili, copie autografate ed repack. Ecco cosa ci aspetta a giugno.

Eurovision Song Contest 2021 top e flop: la nostra analisi

L'Eurovision Song Contest 2021 si è chiuso da poco più di una settimana, ma l'eco per una vittoria inaspettata è ancora forte. .

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 giugno

Radio date 4 giugno. Quanti sono i nuovi singoli questa settimana? Più di novanta. Quanti sono i feat. questa settimana? Una ventina. Quanti sono i pezzi reggaeton dell'estate.

X Factor 2021 svela la giuria e introduce una grandissima novità, primi nel mondo a cambiare

All'interno dell'articolo il commento dei singoli giudici su questo grande cambiamento.

Arriva il possibile tormentone dell'estate... Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro pronti a lanciare "Mille"

Come anticipato qualche settimana fa dal nostro sito è in arrivo un terzetto davvero esplosivo per l'estate 2021.

Sangiovanni: disco di platino in due settimane, oltre 100 milioni di stream, l'amicizia con Madame e... niente Sanremo!

La rivelazione di Amici 20 ad oggi ha già superato quota 365.000 copie certificate tra album e singoli.

Sanremo 2022... ecco i nomi che trapelano per la conduzione del Festival

L'ultimo Festival a firma Amadeus sta ottenendo grandi risultati nello streaming. Chi ne raccoglierà, a suo rischio, l'eredità? .

Per l'estate 2021 in arrivo la carica dei duetti: Gaia, Irama, Samuel, Fedez, Rocco Hunt...

Tra gli addetti ai lavori girano rumors su nuove uscite per l'estate 2021... quel che è certo è che sarà un'estate piena di musica.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale

ALBUM IN USCITA 2021

Articolo in continuo aggiornamento...

Videointervista a Martina Beltrami: “Come disse John Lennon... ’Amare significa dover dire mi dispiace ogni quindici minuti‘”

E' uscito per Fiero Dischi il nuovo singolo di Martina Beltrami Per Dirti Che (Mi Spiace). Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ad Anna Tatangelo: “Le persone si incontrano per rinascere. Nascere non basta mai a nessuno”

E' uscito il nuovo album di Anna Tatangelo Annazero, progetto discografico nel quale l'artista di Sora vira verso quelle nuove sonorità.

Videointervista a Claudio Baglioni: il 2 giugno uno speciale evento in streaming per presentare “In questa storia che è la mia”

Il 2 giugno si svolgerà sulla piattaforma ItsART uno spettacolare e irripetibile evento con protagonista Claudio Baglioni. In streaming dal Teatro dell'Opera di Roma il cantautore.

Videointervista a Pierdavide Carone: “Vi presento il mio concetto di 'Casa'”

Il 28 maggio è il giorno dell'uscita del nuovo album di Pierdavide Carone Casa, disco che arriva a nove anni di distanza dal precedente Nanì e altri racconti.

Videointervista a Enula: “Mi sento una protagonista della Disney quando i sogni diventano realtà”

E' uscito l'Ep d'esordio di Enula Con(torta), con cui la giovane artista conosciuta ad Amici inizia a porre le basi per un progetto artistico che ha già solide basi.

Intervista a Matteo Buzzanca, autore della colonna sonora de "Il Divin codino", dal 26 maggio su Netflix

Autore di successi per molti artisti della musica italiana, l'artista ha appena finito di realizzare un disco per una giovane artista.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Nel successo di vendite di Sanremo 2021 e Amici 20 c'è la risposta alla domanda: perché Amadeus non può lasciare il Festival

Amici 20 vs Sanremo 2021 vendite e risultati. Le due manifestazioni musicali più importanti d'Italia. Da una parte il Festival della Canzone Italiana, la manifestazione che da oltre 70 anni dà spazio agli artisti italiani per una settimana intera, dall'altra il Talent show per eccellenza della televisione italiana in onda per circa 7/8 mesi all'anno e...

Gianfranca Montedoro pubblica l'album “Donna Circo” stampato nel 1974

L'album, mai pubblicato prima d'ora, esce anche in una nuova edizione nella quale le canzoni sono reinterpretate da 12 artiste.

Boro Boro lancia per l'estate 2021 "Que tal" insieme a Cara

Il brano porta la firma dell'artista con Federica Abbate, Raige e Mattia Cerri.

Frah Quintale: il nuovo singolo è "Sempre bene". Fuori anche l'album e le date del tour

Dopo l'uscita di questo disco si chiude il doppio album, "Banzai", lanciato dal cantautore.

Emma: “Arrivo all'Arena con un grande punto a mio favore: la coerenza. Per me è l'unica cosa che conta!”. L'Evento sarà anche in streaming!

Il 25 giugno è il giorno dell'uscita del nuovo progetto di Emma Best of Me, focus della tournèe in partenza il 6 e 7 dall'Arena di Verona.

Emma: ecco la tracklist e tutti i produttori di “Best of Me”

Uscirà il 25 giugno il nuovo progetto discografico di Emma Best of Me, 21 tracce in cui la cantautrice ripercorre la carriera.

Aiello: annunciato il Meridionale Tour 2021. Date e biglietti

Aiello annuncia il Meridionale Tour. Si parte il 14 agosto da Ortona. AIELLO LIVE – Meridionale Tour Sabato 14 agosto 2021 | Ortona (CH) @Non solo Blues Festival Martedì.

Sangiovanni: Mondo Sangio Live Tour 2022. Date e biglietti.

E dopo i numeri da record negli streaming e nelle vendite il giovane cantautore è pronto nuovi record nei live.

Sottotono: due date evento nel 2022 a Milano e Roma. Info e biglietti

Uscirà il 4 giugno Originali, il nuovo album che segna il ritorno dei Sottotono dopo vent'anni. Il progetto è stato anticipato dai singoli Mastroianni e Solo.

Elettra Lamborghini lancia "Pistolero" per l'estate 2021 (testo e audio)

Il brano è una freschissima sferzata di pop su base dal beat latino.

Eurovision Song Contest 2021 top e flop: la nostra analisi

L'Eurovision Song Contest 2021 si è chiuso da poco più di una settimana, ma l'eco per una vittoria inaspettata è ancora forte. .

Gli album italiani in uscita nel mese di giugno: Emma, Mahmood, Shiva, Tony Effe, Sottotono, Baby K e tanti altri ancora...

Cd, versioni speciali, vinili, copie autografate ed repack. Ecco cosa ci aspetta a giugno.

Marco Sentieri: il singolo "AliMentali" per la Giornata Mondiale sui Disturbi del Comportamento Alimentare

In occasione della Giornata Mondiale sui Disturbi del Comportamento Alimentare è uscito il nuovo singolo di Marco Sentieri AliMentali. World Eating Disorders Action Day si celebra.

Gli Autogol, Arisa, Ludwig e Dj Matrix lanciano per la Nazionale di Calcio Italiana "Coro azzurro"

Il brano è composto da Alessandro Iraci, Daniele Autore, Alessandro Trolli, Michele Negroni e Matteo Giometto.

Per l'estate Madame aggiunge una traccia digitale al suo album, "Marea"

La produzione del singolo è stata affidata a DRD e Bias.

N.A.I.P. lancia il singolo "David chi?" e parte con il "Nessun Tour In Particolare”

Prenderà il via il 18 giugno dallo Spaghettiland Festival di Milano Nessun Tour In Particolare, il tour di N.A.I.P., artista rivelazione della scorsa edizione di X Factor.

X Factor 2021 svela la giuria e introduce una grandissima novità, primi nel mondo a cambiare

All'interno dell'articolo il commento dei singoli giudici su questo grande cambiamento.

Carmen Consoli: pronta a festeggiare all'Arena di Verona i 25 anni di carriera con un sacco di ospiti

Carmen Consoli conferma la festa per i 25 anni di carriera. L'evento, 25 anni mediamente isterici, si terrà all'Arena di Verona il 25 agosto. Già sold out.

Noemi in radio feat. Carl Brave, poi il Summer Tour (testo e audio)

Un singolo inedito per l'estate e un tour... continua la "Metamorfosi" di Noemi.

News

dalla discografia

Rubriche

radio date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 giugno

Pagelle Nuovi singoli

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 28 maggio 2021

Testo&Contesto

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

W la Mamma

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

La mosca Tzè Tzè

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A tutto pop

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

A-V Indie

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Caterina: il nuovo singolo “Abitudini” prima dell'avvio del tour estivo

I Galassie lanciano "Papaya", un tentativo di fermare il tempo per guardare alle piccole cose

Kharfi fuori con il duo statunitense dei Xuitcasecity nel singolo "Unlikely"

Cioffi racconta il contrasto tra il tempo servito per amarsi e il piccolo istante bastato per perdersi in "Diecimila bugie"

Peligro rilascia il nuovo singolo “Prima di godere” in attesa dell'Ep

STRE fa una riflessione profonda sul dolore in "Alzheimer"

Rhove continua a rinnovare il rap italiano senza scordare uno sguardo al passato con "Montpellierr"

Andrea Faccenda pubblica "Un giorno storto", un brano pessimista ma con good vibes (testo e audio)

DILE canta il reale peso delle parole in "Maledetti noi"

Certificazioni FIMI settimana 21: Sangiovanni inarrestabile porta Malibù e il suo EP d'esordio al disco di platino

Classifica Spotify Settimana #21: Sangiovanni doppia Aka 7even! Nella Viral boom Eurovision!

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #21: Sangiovanni al top! Molto bene Ernia!

Classifica Radio Earone Settimana #21: Coldplay in testa, ma Martin Garrix, Bono e The Edge si avvicinano...

Certificazioni FIMI settimana 20: Tre nuove certificazioni per Sangiovanni. L'album è oro in una settimana

Classifica Spotify Settimana #20: nelle charts Amici, Franco Battiato ed Eurovision!

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

LowLow Intervista Fino a Che Non ti odierò

Martina Beltrami Intervista Per Dirti Che (Mi Spiace)

Claudio Baglioni Questa vita che è la mia l'opera concerto totale

Anna Tatangelo Intervista Annazero

Pierdavide Carone Intervista Casa

Enula Intervista Contorta

Eurovision 2021 il giornalista che scoppia in lacrime, Simone zani

Black Mamba Portogallo Intervista Eurovision Song Contest 2021

Maneskin Intervista Eurovision Song Contest 2021

Blind Channel Finlandia Intervista Eurovision Song Contest 2021

Aka 7even Intervista dopo Amici 2021

James Newman UK Intervista Turquois Carpet Eurovision Song Contest 2021