Vota il cantante: chi è per te l’artista di novembre? Sfida tra Alex, Cristina Scuccia, Ernia, Guccini, Irama e Rocco Hunt

Sondaggio: vota il cantante di novembre.

Novembre è finito da poco più di una settimana e siamo pronti a scegliere il cantante che più ha rappresentato il mese.

La redazione di All Music Italia, come di consueto, ha selezionato 6 artisti che, in modi diversi, si sono distinti negli ultimi 30 giorni.

In ordine alfabetico:

Alex Cristina Scuccia (Suor Cristina) Ernia Francesco Guccini Irama Rocco Hunt

e ora vi spieghiamo il perché.

vota il cantante di novembre – le nomination

Alex

Non è lui il vincitore dell’ultima edizione (conclusa) di Amici, ma il suo album è quello che sta andando meglio.

Quel che è giusto è giusto.

Cristina Scuccia

Nuova musica non ne ha fatta (per ora), ma la notizia che Cristina Scuccia si è spogliata del velo e ha lasciato il convento ha fatto il giro del web e non solo.

Nuova vita.

Ernia

Il suo ultimo disco ha convinto più o meno tutti (leggi qui). Nella tracklist anche un brano molto coraggioso che affronta il tema dell’aborto.

Coraggioso.

Francesco Guccini

Il cantautore è ai primi posti delle classifiche senza lo streaming. Nell’era fisica il suo disco è uscito solo in formato fisico.

Senza tempo.

Irama

La serie positiva iniziata con la partecipazione al Festival di Sanremo e il disco continua.

Anche il nuovo singolo A L I sta andando benissimo e lui si dimostra credibile sia nelle ballad, sia nei tormentoni, ma anche nel mondo cantautorale e in quello urban.

Poliedrico.

Rocco Hunt

Ha smesso di fare tormentoni e sta dimostrando che c’era voglia di canzoni come quelle dei suoi esordi. Il nuovo singolo ha messo d’accordo pubblico e critica.

Ritorno al passato.

Qui sotto trovate il form per votare a cui potete accedere anche cliccando qui.

SONDAGGIO – VOTA IL CANTANTE DI novembre