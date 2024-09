Sixpm torna insieme a Rose Villain, Ernia e al collettivo SLF con il nuovo singolo “MYLOVE!”

Sixpm, MYLOVE! feat Rose Villain, Ernia & SLF: significato del testo del nuovo singolo

Dopo il successo del suo singolo d’esordio, Puta con Ghali e Guè (certificato disco d’oro), il producer multiplatino Sixpm (Jovanotti, Elisa, Negramaro, Annalisa, ecc.) torna con un nuovo singolo, MYLOVE! (Capitol Records Italy), che sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 6 settembre.

In questa nuova avventura musicale, però, Sixpm non sarà da solo. Il producer ha infatti chiamato al suo fianco la moglie Rose Villain, Ernia e il collettivo partenopeo SLF – formato fa MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo – così da unire l’eredità hip hop napoletana del passato a creatività e innovazione.

Ed ecco che nel brano – che si sviluppa su una linea di basso travolgente con un ritmo inaspettato – una strofa rap old school di Ernia, che abbraccia più generazioni, si fonde alla perfezione con il ritornello pop di Rose Villain e con le strofe in napoletano della crew SLF.

Sixpm, MYLOVE! feat. Rose Villain, Ernia & SLF: significato del brano

“MYLOVE! è nata un po’ per gioco, ma ci siamo subito resi conto che aveva quel groove che non ti lascia stare”, ha dichiarato Sixpm a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Avevo in mente qualcosa di funky, che spingesse, ma sempre con quel tocco urban che mi rappresenta. Quando ci siamo messi a lavorare con Rose ed Ernia è stata una figata. L’alchimia era perfetta: le loro voci e i loro stili hanno portato esattamente il mood che cercavo.

Gli SLF mi sono sembrati il contrasto più figo in assoluto per il tipo di brano che avevamo tra le mano. E poi, io sono un loro super fan. Spero che a chi ascolterà MYLOVE! possa arrivare la stessa energia che c’era in studio durante le sessioni!”.

Sixpm, MYLOVE!: testo del brano

Tu vuoi

Euro, yen, Rupie e poi dollari

Chiamami Matthew McConaughey

Con la voce dici mollami

Con il corpo invece follow me

Hai gli occhi di chi sa bene cosa fa

È da un po’ che ormai metti in dubbio la mia integrità

Daje co con la bo con la bocca mi coccoli

Sei così dolce

I tuoi baci di propoli

Oppio dei popoli

Sei la Madonna di questa metropoli

Rendimi gli occhi binocoli

Hey, sei uno shock tipo taser

Già io lo so come andrà, baby

Ciò che immagino ora è un trailer

Tu in avanti, io personal trainer

Ma ora c’è la luna piena

La voce di una sirena

E non sai mai dire no no no no

Non c’è niente che ci frena

Musica che ci avvelena

E non sai mai dire no no no ooo

My love (love)

Se fossi sicuro di perdermi

Non diresti, nonostante il ralenti,

Resta qui con me

My love (love)

Dai, dimmi cosa mi faresti

Se gli dei fossero distratti (uh)

Resta qui con me

My love (love)

In aggiornamento…