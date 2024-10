Simona Molinari riporta in vita alcuni suoi brani storici in versioni rinnovate: il primo è “Amore a prima vista”

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 ottobre la nuova versione del pezzo “Amore a prima vista” di Simona Molinari, prodotta da Papik.

La cantautrice ha deciso di pubblicare una serie di nuove versioni di brani tratti da suoi primi due album – che non sono disponibili sugli store digitali – in una veste rinnovata che corrisponde maggiormente alla visione della musica che le appartiene oggi, e in collaborazione con alcuni produttori e colleghi che stima.

simona molinari – amore a prima vista: significato del brano

Il brano “Amore a prima vista“, che nella versione originale pubblicata nel 2010 la vedeva duettare con Ornella Vanoni, vede ora l’aggiunta di una parte elettronica grazie alla produzione di Papik.

“Nella nuova versione recito la prima strofa invece di cantarla, perché la vivo come una confidenza o un racconto per chi l’ascolta. Oggi sono anche alla ricerca di suoni più caldi e non sento più il bisogno, quando non necessario, di sfruttare tutta l’estensione della mia voce, motivo per cui ho abbassato il brano di un tono.” racconta la cantautrice.

Il brano racconta la fine di una lunga storia che si trasforma presto in una nuova infatuazione, breve ma essenziale per portare un cambiamento. Un amore che viene vissuto non in modo nitido, ma come se fosse un sogno che dura il tempo di un’estate, e lascia addosso una dolce malinconia unita alla voglia di innamorarsi di nuovo.

“L’innamoramento, per me, è quel periodo di curiosità e spontaneità verso l’altro, che non necessariamente è destinato a diventare amore, ma che è, in ogni caso, un tempo bellissimo, fatto di emozioni e istinto: rientra tra i ‘tempi densi’ che racconto sul palco ogni sera” conclude l’artista.

Simona Molinari ha recentemente ottenuto la Targa Tenco come miglior interprete per l’album “Hasta siempre Mercedes“, la seconda dopo quella vinta nel 2022 per l’album “Petali“.

Clicca qui per preordinare “Amore a prima vista” di Simona Molinari nella sua veste rivisitata, fuori il 25 ottobre.

Foto di copertina di Erwin Benfatto