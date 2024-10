Simba La Rue: il protagonista della scena urban italiana torna con una deluxe edition del suo primo disco

Fuori venerdì 18 settembre “Esci dal tunnel“, la deluxe edition del primo album di Simba La Rue, “Tunnel“, certificato platino e fin da subito salito al primo posto della classifica FIMI/Gfk.

Il disco, fuori per NPT/Warner Music Italy, concluderà il progetto musicale dell’artista iniziato lo scorso gennaio, e lo vedrà collaborare con alcuni nomi d’eccezione, come sempre con il suo stile crudo e realistico che lo ha reso uno dei protagonisti del nuovo panorama rap italiano.

“Con “Esci dal tunnel” chiudo il capitolo “Tunnel” un progetto a cui tengo molto, ho tenuto alcune delle tracce più forti per questa Deluxe anche se non si può chiamare Deluxe per la quantità di tracce che contiene.” scrive il cantante sui suoi profili social.

Saranno infatti 8 i brani in aggiunta alla versione originale del disco, e i fan sono già in trepidazione e impazienti di scoprire di più sulla tracklist, soprattutto per alcuni indizi che stanno girando sui social riguardo ai featuring.

Nel disco precedente erano infatti già presenti molti nomi importanti del panorama musicale italiano tra cui Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Boy Mass, Paky e Tedua.

Il disco arriva a seguito dei singoli “40 gradi” e “VPR“, usciti a settembre; i brani “Triste” e “Copacabana” invece, usciti uno a maggio e l’altro nel pieno della scorsa estate, hanno mostrato dei lati inediti dell’artista, che si è messo a nudo togliendosi la maschera e mostrando al pubblico le proprie debolezze e una parte negativa del suo passato, che l’ha portato a dare una svolta al suo futuro.

Clicca qui per preordinare “Esci dal tunnel“, la deluxe edition del disco di Simba La Rue, disponibile nelle versioni CD, CD autografato, doppio LP e doppio LP autografato.