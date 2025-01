Simba La Rue inaugura il 2025 con “Ayahuasca” feat Tony Boy

Dipo aver conquistato le classifiche rispettivamente con Esci Dal Tunnel (la deluxe edition di Tunnel) e con Going Hard 3 (certificato disco d’oro in appena due settimane), Simba La Rue e Tony Boy inaugurano il 2025 con un nuovo singolo, Ayahuasca (NPT / Warner Music Italy), disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 3 gennaio.

L’uscita è stata anticipata, nelle scorse settimane, da alcuni spoiler sui social degli artisti, immortalati su un set innevato, da dove hanno condiviso alcuni video insieme, preparando così l’arrivo di nuova musica con sempre più dettagli e scatenando la curiosità delle rispettive fanbase.

SIMBA LA RUE, “AYAHUASCA” FEAT TONY BOY: SIGNIFICATO DEL BRANO

Ayahuasca segna la prima vera e propria collaborazione tra il rapper di Lecco e Tony Boy, che in questo brano uniscono con fluidità i rispettivi stili.

Ed ecco che i tratti introspettivi e più melodici di Tony ammorbidiscono i toni spigolosi e diretti delle rime di Simba,i tratti introspettivi e più melodici di Tony ammorbidiscono i toni spigolosi e diretti delle rime di Simba, dando vita a un esperimento del tutto inedito e stupefacente, proprio come la sostanza che dà il titolo al brano.

SIMBA LA RUE, “AYAHUASCA” FEAT TONY BOY: TESTO DEL BRANO

Non mi parlare, sono storto (Storto)

Ho bevuto troppo (Tanto)

Fammi una foto, tanto sai che vengo mosso

Belvedere, non è cognac (Non è cognac)

Non è cosa (Non è Hennessy)

Non so come ti chiami, a te ti chiamo “coso”

Li vedi questi rapper? (Questi rapper)

Io son l’opposto (Questi fr**i)

Il mio cuore è vuoto come Milano ad agosto

Vedo il riflesso nel bossolo (De-De-De’)

Devo raccoglierlo (Sennò)

Sennò vengono a raccoglier–

Sono chiuso nella bolla (Nella bolla)

Fucile a pompa (Uoh, uoh)

Ti fa far la maratona

Non chiedo più quanto costa (Quanto costa)

Lo compro e basta

La commessa contava i pezzi da cinquanta

Triplo filtrato, poto, sembro fatto d’ayahuasca

Champagne dentro la vasca, si sta riеmpiendo la pancia

Tu sei solo uno che parla, stai nеl tuo angolo e parla

Ho riempito d’oro mamma senza metter la cravatta

Triplo filtrato, poto, sembro fatto d’ayahuasca

Champagne dentro la vasca, si sta riempiendo la pancia

Tu sei solo uno che parla, stai nel tuo angolo e parla

Ho riempito d’oro mamma senza metter la cravatta

Non metto Balenciaga, Ferragamo vecchia annata

Vengo da tuta Manchester, TN rovinata (Ahia, ahia, ahia)

Giuro, cambierò vita ai miei fratelli e a mia mamma

Devo chiudere la bocca a chi prima mi giudicava

Devo fare tanti soldi, fanculo ai soldi

Sherlock Holmes quando sono home, Montgomery, giacchetto Burberry

In giro non sai comportarti, d-d-devo bannarti

Ferrari, mangio le gomme derapando sull’asfalto

Tr-Triplo filtrato, kho’, ora mi sento in una vasca

Ho preso mezza pasta e sopra non c’era grana

L-L-Lei l’ho sverginata, poi si è fumata una stagnola (Ahi)

Le metto il cazzo dentro, mi sento dentro uno stagno

Non distrarmi (Mhm), addosso ho i tuoi cash, non distrarti

Whisky addosso, non sento che sanguino

Sherlock Holmes, unisco i punti per trovarti (Per trovarti)

A-A-Ahia, vedo male, dentro penso: “Ah” (Ah)

Questo è LV, no Balenciaga

M-M-Mille grammi in casa, questi rapper: ahah (Ahi)

Sento parlare, ma è solo un cane che abbaia (Ahia) (A-A-Ah)

Triplo filtrato, poto, sembro fatto d’ayahuasca

Champagne dentro la vasca, si sta riempiendo la pancia

Tu sei solo uno che parla, stai nel tuo angolo e parla

Ho riempito d’oro mamma senza metter la cravatta

Triplo filtrato, poto, sembro fatto d’ayahuasca

Champagne dentro la vasca, si sta riempiendo la pancia

Tu sei solo uno che parla, stai nel tuo angolo e parla

Ho riempito d’oro mamma senza metter la cravatta