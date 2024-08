Shiva, il rapper più discusso del momento, lancia il nuovo singolo “Take 5”

A sorpresa dopo la mezzanotte del 28 agosto 2024 Shiva, rapper tra i più discussi del momento a causa del suo arresto avvenuto nel 2023, ha lanciato il singolo “Take 5” che anticipa l’album “Milano Angels” e il cui testo è destinato a far parlare.

Prima di approfondire questo nuovo brano riassumiamo le ultime vicende, musicali e non, che hanno coinvolto Shiva.

un rapper Tra musica e prigione

Dopo la collaborazione nel singolo di debutto di Finesse con Sfera Ebbasta e Guè, “Gelosa” (certificato cinque volte disco di platino), il rapper Shiva ha pubblicato a giugno 2023 il suo quinto album, “Santana Season”, che ha ottenuto la certificazione di disco di platino.

Tuttavia, il 26 ottobre 2023, Shiva è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e possesso illegale di armi, tra cui una pistola ad aria compressa e due machete. La sparatoria in cui è stato coinvolto risale a luglio 2023, quando due giovani rimasero feriti alle gambe nel cortile della sua casa discografica, Milano Ovest.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Shiva avrebbe subito un’aggressione da parte di due giovani appartenenti alla crew di un altro trapper. Dopo essere stato colpito con un tirapugni, avrebbe reagito sparando.

Il 10 gennaio 2024, mentre Shiva si trovava in carcere, è stato pubblicato il suo nuovo singolo, “Milano Shotta Freestyle”. Il 21 febbraio, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Durante questo periodo, a maggio, è uscito il singolo “First Day Out”.

Ha fatto scalpore e diviso l’opinione pubblica la decisione del giudice di vietare a Shiva la pubblicazione di nuova musica. Di conseguenza, l’uscita del singolo “Take 5” e dell’album “Milano Angels”, seguito ideale di “Milano Demons” del 2022, è stata posticipata.

Nel frattempo, durante il suo periodo di detenzione, è nato Draco, il primogenito di Shiva e della sua compagna, Laura Maisano.

Il 10 luglio 2024, Shiva è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 6 anni e mezzo di reclusione. Pochi giorni dopo, ha suscitato polemiche una sua foto, scattata probabilmente durante gli arresti domiciliari (ma la situazione non è chiara), in cui mostrava un grosso mazzo di soldi.

Ed è in questo momento, il 28 agosto 2024, che esce per Milano Ovest/Sony Music il primo singolo ufficiale del nuovo disco. “Take 5” è prodotto da Finesse, Adam11 e Frankie G.

A quanto pare il rapper è riuscito a ottenere i permessi per pubblicare nuova musica. “Milano Angels“, il nuovo album, si avvicina…

Shiva da take 5 testo

O mia bela Madunina che te brillet de lontan

Tuta d’ora e piccinina, ti te dominet Milan

Let’s go, andiamo

West side, shit, Santana

Uno, due, tre

Milano sta bruciando, i miei giga lo fanno, i tuoi sono in affanno

Milano

Sto spargendo il terrore in mezzo a queste vie come il seme del diavolo

Questa è Milano

Qui non è mica un gioco, sanno che son real ogni giorno dell’anno

Non è un semplice brano, questa è la vendetta descritta in un album

Esatto

Okay, biz-biz, sono in zona e non sento i tuoi beef, bih

Faccio ancora la merda che dissi (Bu-bu), ma noi in fondo sappiamo che imiti

Ho un revolver coi tratti liscissimi, lascia un buco più grandе di un piercing

Tra le dita con cui i miei ti shottano, sono quеlle con cui tu ci tweetti

Quindi, sì, c’è differenza

Sono al top, non ho spazio in agenda

Truck-o sul viale che scheggia

La pressione so come si maneggia

La mia squadra vince, fra’, non pareggia

La verità è che, quando Shiva rappa, la scena diventa solo scena muta

Esatto

Tutto l’opposto di quello che sembra

Più sputo merda più la merda va a ruba

okay, okay

Siamo in street, street every day

È da un po’ che non vedo Dio

Milano

Sembra che lui non guardi i miei Milano

okay, okay

Rosso sangue, money rain

Esatto

Ho una stick dal lato mio

Mi fido solo di lei

Questa è Milano

okay, okay

Siamo in street, street every day

Milano

È da un po’ che non vedo Dio

Milano

Sembra che lui non guardi i miei

okay, okay

Rosso sangue, money rain

Principe

Ho una stick dal lato mio

Mi fido solo di lei

Esatto

Pow, Pow

Take 5, figlio di puttana

Il mio nome è Santana, ora ho tutto il fumo

L’ultimo che ha sfidato la squadra

Dopo le sue gambe sembravano noodles

Esatto

Attrezzi come pipistrelli perché grazie ai flash vedono anche al buio

Questi cash li moltiplico al cubo

Metto il dash, ma non è Fast & Furious

Eh-ah, con la mia rabbia ho riempito le charts

Pussy, lo san tutti che il tuo rap è caps

Milano

Se fai MMA, io faccio “click-clack”

Dimmi chi ha la meglio, io sorvolo il top

Sento il vento freddo, fredda la G-lock

Non capisco ancora perché tu mi sfidi

Forse vuoi la faccia sopra a una t-shirt

Giga fucili con il tubo, son comodi

Sedili col velluto, son morbidi

Milano è rossa, sì, Milano è rossa

Ma per il sangue versato dai tuoi uomini

Credo in Dio, ma seguo la mia logica

Non fare azioni, se non vuoi reazioni

Ho pronto un esercito

quello che hai visto, fratello, eran solo le esercitazioni

Milano ora brucia

okay, okay

Siamo in street, street every day

È da un po’ che non vedo Dio

Milano

Sembra che lui non guardi i miei Milano

okay, okay

Rosso sangue, money rain

Esatto

Ho una stick dal lato mio

Mi fido solo di lei

Questa è Milano

okay, okay

Siamo in street, street every day

Milano

È da un po’ che non vedo Dio

Milano

Sembra che lui non guardi i miei

okay, okay

Rosso sangue, money rain

Principe

Ho una stick dal lato mio

Mi fido solo di lei

Esatto

Pow, Pow