Shiva è tornato con “Milano Demons” e in soli due giorni sono quasi 14 milioni gli stream dell’album su Sotify

Shiva Milano Demons ascolti Spotify.

Venerdì 25 novembre è uscito per Milano Ovest / Sony Music Italy il nuovo disco del rapper milanese Shiva, Milano Demons. Al suo interno 18 tracce di cui quattro già lanciate negli scorsi mesi, e nove collaborazioni.

Il risultato è stato straordinario, forse anche più alto delle aspettative. Nel giorno di uscita infatti nove brani sono entrati direttamente nella Top 10 di Spotify, con il solo Quevedo alla #8 ad impedire il 10 su 10.

Sedici dei diciotto brani della tracklist sono in top 20 e le due canzoni rimanenti, tra l’altro già rilasciate, sono nella Top 25.

Il tutto per un totale di 8.630.395 stream sul solo Spotify nel giorno di uscita con una media a brano di 479.466 ascolti. Questi a seguire i singoli debutti dei brani in classifica:

#1 Alleluia feat. Sfera Ebbasta 1.136.356

#2 Take 816.240

#3 Vorrei feat. Lazza 762.119

#4 Cup 593.120

#5 Milano Demons 530.280

#6 Rollie AP feat. Pyrex & Slings 526.512

#7 Cicatrice feat. Tedua 524.123

#9 Cellphone feat. Rhove & Bianca Costa 455.048

#10 Non lo sai 435.265

#11 Diamante 390.753

#12 Un altro show feat. Geolier 387.848

#14 Soldi puliti 331.111

#15 Naturale 311.000

#17 Messaggio in segreteria (interlude) 306.266

#18 Se fosse per me 293.925

#19 Dimenticare feat. Federica Abbate 293.859

#21 Non è easy 276.537

#24 3 Stick Freestyle 260.533

E nel secondo giorno? Calo nella norma ma molto contenuto. Sabato 26 novembre gli stream Spotify dei 18 pezzi sono stati 5.253.713 (291.873 media). Due brani sul podio e sei ancora in Top 10. Praticamente in soli due giorni Shiva ha collezionato con le canzoni di Milano Demons quasi 14 milioni di stream, 13.884.108 per l’esattezza.

Ma non solo… l’artista è presente al 26 novembre nella Top 200 Spotify, oltre che con le 18 tracce del nuovo disco, anche come ospite dei seguenti brani:

Purosangue di Luché (#46)

Giorni contati di Night Skinny (#77)

Complique di Rhove (#110)

La Zone di Rhove (#151)

ye@h di thasup (#174)

Oltre che con 2 brani del suo precedente EP, Dark Love Ep per un totale di 25 presenze in classifica. Insomma dopo l’ingresso di Ernia settimana scorsa al primo posto della classifica FIMI album è probabile che venerdì un nuovo rapper si prenderà la numero #1.