Serena de Bari, in “40 gradi all’ombra” una rivisitazione dance della celebre “Abbronzatissima”

Presentata in anteprima nel programma Weekly su Rai 1 dal Re dei tormentoni Edoardo Vianello e già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, 40 gradi all’ombra è il nuovo singolo di Serena de Bari che, per l’occasione, ha deciso di rivisitare in chiave dance la celebre hit Abbronzatissima.

Ed ecco che, con un ritmo coinvolgente ed un testo che evoca immagini di spiagge dorate e serate estive indimenticabili, la cantante pugliese ci invita a sognare e a divertirci senza troppi pensieri, abbracciati sotto i raggi del sole.

SERENA DE BARI, “40 GRADI ALL’OMBRA”

“40 gradi all’ombra non è solo una canzone, ma un’esperienza che ci trasporta in un’isola paradisiaca dove l’estate non finisce mai. A rendere il brano ancora più speciale è la collaborazione con il grande Edoardo Vianello, il leggendario interprete della versione originale, che presta la sua voce nel ritornello, creando un ponte perfetto tra passato e presente”, ha dichiarato Serena de Bari, attualmente impegnata nella registrazione di un nuovo album e di un brano con il quale proverà ad accedere a Sanremo 2025.

Il videoclip di 40 gradi all’ombra è stato girato a Taormina, in provincia di Messina, da Francesco Fichera, che si è occupato delle riprese, Simona Brance’ e Marco D’Andragora, ai quali è stata affidata la co-regia.