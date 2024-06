Selmi cerca di catturare la vulnerabilità dell’animo umano nel nuovo singolo “Andando molto piano”

Selmi, “Andando molto piano“: significato del testo del nuovo singolo

Reduce dalla presentazione live del suo ultimo EP “Perderci nell’attimo” (guarda qui la nostra videointervista), venerdì 7 giugno esce il nuovo singolo del cantautore toscano Selmi, “Andando Molto Piano” (Asian Fake / ADA Music Italy). Il brano è già disponibile per il pre-save qui.

SELMI, “ANDANDO MOLTO PIANO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

In “Andando Molto Piano“, il cantautore compie delle profonde e sincere riflessioni sull’amore e sull’identità di ogni persona, compiendo un viaggio introspettivo in cui cerca in qualche modo di catturare tutta l’essenza della vulnerabilità dell’animo umano.

A riguardo, Selmi commenta: «La vita passa, ci corre sempre a fianco e ci invita a prendere una direzione e a fare delle scelte il più velocemente possibile, escludendo delle possibilità. Anche quando ci si mostra per quello che si è, genuini e puri. Tenendo però sempre da parte i dettagli che verranno a volte solo rimpianti, magari non vissuti».

La sua musica gioca con i generi musicali, proprio come in questo brano. Nonostante questa diversità, la sua identità musicale rimane forte e lascia intravedere il suo animo riflessivo e la sua scrittura delicata che trasmette una grande sensibilità.

SELMI, “ANDANDO MOLTO PIANO”: TESTO DEL BRANO

Non sapere cosa fare

Non riuscire più a mangiare

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Le bottiglie già stappate

Che da mesi sono andate

E poi le gotti

E poi le gotti

E conto i nei sulla sia schiena un’altra volta

Che non dormo bene in casa con sta faccia

Chiedo scusa a mamma, la vedo stravolta

E conto i sogni che sorpassano

Ma vado molto piano

E da ieri non so dire ti amo

Ma dimmi poi chi siamo

Nei pensieri di chi conosciamo

E allora stuzzicami l’anima se vuoi tenerla un po’ con te

Che sono disperato

A volte alcolizzato

Ma quanto dolce

Non sapere cosa fare

Ma pensa

Dopo un po’ non m’interessa

E se penso a chi mi pressa mi allontano un po’ più in là

Non pensando a cosa lascio

Scegliere un’altra stronzata

Andando molto piano

E da ieri non so dire ti amo

Ma dimmi poi chi siamo

Nei pensieri di chi conosciamo

E allora stuzzicami l’anima se vuoi tenerla un po’ con te

Che sono disperato

A volte alcolizzato

Ma quanto dolce

Ma non ricordo più

Com’è andata quella sera

Solo sembravi vera

E c’era nei tuoi occhi qualcosa che non c’è più

E quelle mani raccontavano di più

E quanto eri bella

Ma lo sapevi solo tu

tu-tu-ru-tu

tu-tu-ru-tu

Foto di copertina di Kimberley Ross