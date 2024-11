“Sciù sciù” è il nuovo singolo di Mayomi che invita con ironia ad essere più dolci nelle relazioni

Fuori da venerdì 1° novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Mayomi, “Sciù sciù“, per Warner Music Italy.

La cantautrice napoletana Giordana Di Tota, in arte Mayomi, ha un percorso artistico e un sound unici, influenzati da artisti come Etta James, Nina Simone, Miley Cyrus e Justin Timberlake.

Con la sua musica l’artista riesce a unire il panorama contemporaneo con le sue origini napoletane, mettendo al centro la cultura di Napoli e la ricca storia musicale della sua città, creando così un mix affascinante.

Nel 2022 Mayomi firma il contratto con la Warner, e dopo i brani di successo del 2023 “Paradise” e “Maradona“, la cantautrice torna ora con un pezzo molto importante per la sua evoluzione artistica, che la vede collaborare con i ROOM9, famosi produttori che hanno contribuito alla realizzazione di moltissime hit di successo con artisti come Alfa, Sarah e i The Kolors.

“Sciù sciù” è un brano coinvolgente, con un groove e un bounce trascinanti, nel quale Mayomi mescola italiano e dialetto napoletano.

Il testo racconta l’amore attraverso il nomignolo napoletano “Sciù sciù“, che significa “bignè”, utilizzato per chiamare in modo affettuoso il partner o amici molto cari, e invita, con ironia, a portare un po’ di dolcezza in più nelle relazioni, che al giorno d’oggi sembrano sempre più fredde e distaccate.