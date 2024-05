Santoianni Esplora i Trent’anni con il Nuovo Singolo e Annuncia Date del Tour

La soglia dei trenta è il nuovo singolo di Santoianni a cui seguirà l’album completo previsto per il 7 giugno. Distribuito da ADA Music Italia il brano segna un momento cruciale nella carriera dell’artista, riflettendo sulle sfide personali e sulla crescita raggiunta all’età di trent’anni.

La soglia dei trenta esplora le pressioni sociali legate al raggiungimento degli obiettivi personali e professionali entro una certa età e sull’accettazione dei fallimenti come parte integrante del percorso di crescita.

Santoianni descrive il brano come un’esplorazione della sensazione di alienazione e della necessità di rivalutare le sconfitte personali. Il testo nasce da una riflessione profonda sull’essere trentenne oggi:

Ho scritto questa canzone partendo da una giornata non particolarmente fortunata, pensando che bisognerebbe imparare a festeggiare le sconfitte

La canzone propone di accettare il fallimento non come un punto di non ritorno, ma come un elemento essenziale della crescita personale.

Il singolo La soglia dei trenta è un altro tassello, dopo Questa canzone non vale niente, di quello che l’album sarà l’album completo in cui rintracciamo l’ironia e il sarcasmo condito da una profonda riflessione esistenzialista, il tutto in chiave “leggera” mostrando la capacità del cantautore di intrecciare liriche riflessive con melodie coinvolgenti.

SANTOIANNI LA SOGLIA DEI TRENTA- IL TOUR

29 maggio: Milano – Arci Bellezza – in duo

6 giugno: Roma, Quid – in trio

15 giugno: Taranto, per la rassegna “Spazio Cantautori” / Barrio / Santoianni & Cortese

16 giugno: Corigliano d’Otranto (LE), Lu Mbroia / Santoianni & Cortese

TESTO

LA SOGLIA DEI TRENTA

AUTORE: DONATO SANTOIANNI

COMPOSITORE: DONATO SANTOIANNI, LUCA GIURA, LUCA LANZA

Bisognerebbe si imparasse a festeggiare le sconfitte

a fare dei cortei anche quando si perde

complimentarsi con l’eliminato

dare una medaglia anche all’ultimo dei deficienti

tifoserie organizzate

bandiere affacciate dagli ultimi piani

ti cantano in coro

che anche stavolta si vince domani

campioni del mondo

ragazzi ignoranti ma già milionari

provateci voi

a sentirvi dei grandi da falliti totali

da quando ho capito che il giro del fumo

è pensato per farci morire

cercando di fare di tutto per non morire

e a forza di vivere sempre di merda

per darti un futuro migliore

sei oltre la soglia dei trenta

senza niente da dire

senza più voglia di uscire la sera

ma solo di andare a dormire

e sognare una folla che grida

tifoserie organizzate

bandiere affacciate dagli ultimi piani

ti cantano in coro

che anche stavolta si vince domani

ti cantano in coro

che anche stavolta si vince domani

si vince domani

tifoserie organizzate

bandiere affacciate dagli ultimi piani

ti cantano in coro

che anche stavolta si vince domani

si vince domani

bisognerebbe si imparasse a festeggiare le sconfitte

a fare dei cortei anche quando si perde

complimentarsi con l’eliminato

dare una medaglia anche all’ultimo dei deficienti