Santi Francesi: il videoclip di “Ho paura di tutto” anticipa l’EP “Potrebbe non avere peso”

Il 18 ottobre 2024 i Santi Francesi hanno rilasciato il nuovo singolo Ho paura di tutto. Adesso, è disponibile il videoclip ufficiale della canzone che anticipa l’uscita dell’Ep Potrebbe non avere peso.

Ho paura di tutto è una canzone che “anche a livello di sonorità e groove, non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza: se abbiamo paura, siamo ancora svegli”. Queste sono le parole con cui i Santi Francesi descrivono il brano, pubblicato su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, prodotto da Broga’s Studio e visibile su YouTube dal 21 ottobre 2024.

I Santi Francesi avevano suonato Ho paura di tutto, a sorpresa e in anteprima, nella stazione della metropolitana San Babila di Milano, sabato 13 ottobre in occasione della festa per l’inaugurazione della linea M4. Quell’anteprima faceva trasparire l’indole live del progetto, che si trova anche nella clip. Non a caso, il video ruota attorno all’energia e al calore che unisce il duo al proprio pubblico durante una performance, circondati dai fan che hanno partecipato alle riprese.

“Sudore, canti a squarciagola, sorrisi, lividi, tutto in circa 10mq… Grazie a tutti voi che avete partecipato. Quello che vedete è tutto vero”, così i Santi Francesi hanno ringraziato le persone che hanno condiviso con loro questa esperienza.

L’uscita della clip anticipa la pubblicazione dell’EP Potrebbe non avere peso. Il disco viene rilasciato l’8 novembre 2024 su tutte le piattaforme digitali, ma è già disponibile in pre save. Inoltre, è già possibile acquistare la versione dell’album in vinile 45 giri. Chi acquista questa versione di Potrebbe non avere peso entro il 15 novembre 2024, ha la possibilità di incontrare i Santi Francesi partecipando al firma copie in una delle date del Club Tour 2024.

Dal 20 novembre 2024, i Santi Francesi tornano live. Ecco il calendario dei concerti, prodotti da Vivo Concerti:

20 novembre | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

23 novembre | Padova – Hall

26 novembre | Firenze – Viper Theatre

29 novembre | Bologna – Estragon

03 dicembre | Molfetta (BA) – Eremo Club

05 dicembre | Napoli – Casa della Musica

10 dicembre | Milano – Fabrique

13 dicembre | Roma – Atlantico

Per info e biglietti, potete visitare il sito vivoconcerti.com.

