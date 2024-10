I Santi Francesi tornano con un inno all’accettazione della paura con il nuovo singolo “Ho paura di tutto”

Santi Francesi, Ho paura di tutto: significato del testo del nuovo singolo

Dopo un’estate piena di appuntamenti live in giro per l’Italia e di impegni in studio di registrazione, i Santi Francesi tornano con il nuovo singolo Ho paura di tutto (Numero Uno / Sony Music Italy), disponibile da venerdì 18 ottobre in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali.

Il brano è anche disponibile da ora in pre-save cliccando qui ed anticipa l’arrivo dell’EP Potrebbe non avere peso il prossimo 8 novembre, un progetto in studio ma con una spiccata vocazione live.

Lo scorso sabato, i Santi Francesi hanno suonato Ho paura di tutto a sorpresa e in anteprima nella stazione della metropolitana San Babila di Milano in occasione dell’apertura dell’intera linea M4.

Inoltre, dal 20 novembre i Santi Francesi torneranno in tour con il loro CLUB TOUR 2024. Di seguito, il calendario dei concerti prodotti da Vivo Concerti:

20 novembre | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

23 novembre | Padova – Gran Teatro Geox

26 novembre | Firenze – Tuscany Hall

29 novembre | Bologna – Estragon

03 dicembre | Molfetta (BA) – Eremo Club

05 dicembre | Napoli – Casa della Musica

10 dicembre | Milano – Fabrique

13 dicembre | Roma – Atlantico Live

Per tutte le info e i biglietti, è possibile consultare il sito di Vivo Concerti.

SANTI FRANCESI, “HO PAURA DI TUTTO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Ho paura di tutto, precisano i Santi Francesi, «anche a livello di sonorità e groove, non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza: se abbiamo paura, siamo ancora svegli».

SANTI FRANCESI, “HO PAURA DI TUTTO”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Ho paura di tutto sarà disponibile a partire da venerdì 18 ottobre.