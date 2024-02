Fred De Palma: “Il videoclip de Il Cielo Non Ci Vuole trae ispirazione da Blade Runner”

A poche ora dalla finale di Sanremo 2024 abbiamo incontrato Fred De Palma, che ci ha parlato de “Il Cielo Non Ci Vuole“, il brano in gara al Festival, ma anche della serata delle cover, durante la quale ha presentato un medley con gli Eiffel 65.

Il brano narra di una relazione che, nonostante sia giunta al termine, persiste nel tempo. Fred porta dunque sul palco dell’Ariston un racconto autobiografico di amori prolungati e di destini che non vogliono concedere il passo, cantando la malinconia del momento della separazione.

“Sarà fantastico morire ancora per te. Ma tu promettimi che staremo bene anche all’inferno. Il cielo non ci vuole. Pieni di rimpianti fino all’overdose. E invece di tenerti lontana da me, ti ho fatta solo piangere, piangere”.

SANREMO 2024: “il cielo non ci vuole”, VIDEOINTERVISTA A fred de palma

FRED DE PALMA: LE DATE DEL TOUR

ITALIA

Sabato 16 Marzo 2024 | MAMAMIA, Senigallia

Domenica 17 Marzo 2024 | DEMODE, Modugno (BA)

Martedì 19 Marzo 2024 | ORION, Roma

Venerdì 22 Marzo 2024 | HALL, Padova

Domenica 24 Marzo 2024 | FABRIQUE, Milano

SPAGNA