Sanremo 2024: Geolier e Annalisa al comando su TikTok e Shazam

A poco meno di dodici ore dalla finale del Festival di Sanremo 2024, Geolier e Annalisa (qui e qui le nostre videointerviste) sono al comando su TikTok e Shazam.

Tra i brani più shazammati durante la settimana del Festival troviamo infatti “Sinceramente” di Annalisa, “Click Boom!” di Rose Villain, “Tu No” di Irama, “Un Ragazzo Una Ragazza” dei The Kolors e “I P’ Me, Tu P’ Te” di Geolier, che hanno raggiunto rispettivamente le posizioni #4, #6, #10, #11 e #13 nella classifica Top 200 italiana di Shazam (Shazam Top 200 Italia).

Su TikTok, invece, le tre canzoni più utilizzate dalla community per creare contenuti sono “I P’ Me, Tu P’ Te” di Geolier (28.500 video), “Sinceramente” di Annalisa (21.700 video) e “Pazza” di Loredana Bertè (5.400 video).

sanremo 2024: la serata delle cover su tiktok

Durante la serata dedicata alle cover su TikTok sono stati creati oltre 57 mila video utilizzando l’hashtag ufficiale #Sanremo2024.

Nello specifico, i 40 video pubblicati nella giornata di ieri, venerdì 9 febbraio, dal profilo TikTok @sanremorai hanno complessivamente raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni, mentre i 132 video pubblicati sui profili Rai (@sanremorai, @raiplay, @rairadio2) hanno raggiunto circa 11 milioni di visualizzazioni.

Sono infine oltre 73 mila i video creati usando i suoni delle canzoni in gara a Sanremo 2024, con una crescita di oltre il 139% rispetto alla giornata di ieri, giovedì 8 febbraio.