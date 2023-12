Sanremo 2024: ecco il cast tra partecipazioni e ben 12 debutti

Amadeus durante il TG1 delle 13:30 di domenica 3 dicembre ha svelato il cast del Festival di Sanremo 2024.

Gli artisti in gara saranno 30. 27 già noti a cui si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani

Tra ritorni e debutti scopriamo tutti i protagonisti dell’edizione 2024.

sanremo 2024 – i big in gara

Fiorella Mannoia – sarà alla sesta partecipazione

1981 – Caffè nero bollente – finalista

1984 – Come si cambia – 14° – Big

1987 – Quello che le donne non dicono – 8° – Big

1988 – Le notti di maggio – 10° – Big

2017 – Che sia benedetta – 2° – BIG

Geolier – debutta

Dargen D’Amico – alla seconda partecipazione

2022 – Dove si balla – 9° – BIG

Emma – dopo due due anni e sarà alla quarta partecipazione

2011 – Arriverà – 2° – Artisti

2012 – Non è l’inferno – 1° – Artisti

2022 – Ogni volta è così – 6° – BIG

Fred De Palma – debutta

Angelina Mango – debutta

La Sad – debuttano

Diodato – torna in gara il vincitore del primo Festival di Amadeus del 2020, nel 2024 alla quarta partecipazione

2014 – Babilonia – 2° – Giovani

2018 – Adesso – 8° – BIG

2020 – Fai rumore – 1° – BIG

Il Tre – debutta

Francesco Renga e Nek – per la prima volta in gara in coppia – Renga (1+8) e Nek (4)

Renga:

1991 – L’uomo che ride – non finalista – Novità con i Timoria

2001 – Raccontami… – 6° – Giovani

2002 – Tracce di te – 8° – Campioni

2005 – Angelo – 1° – Big – Uomini

2009 – Uomo senza età – finalista° – Artisti

2012 – La tua bellezza – 8° – Artisti

2014 – Vivendo adesso – 4° – Artisti

2019 – Aspetto che torni – 15° – BIG

2021 – Quando trovo te – 22° – BIG

Nek

1993 – In te (il figlio che non vuoi) – 3° – Novità

1997 – Laura non c’è – finalista° – Campioni

2015 – Fatti avanti amore – 2° – BIG

2019 – Mi farò trovare pronto – 19° – BIG

Sangiovanni – torna in gara dopo il debutto del 2022

2022 – Farfalle – 5° – BIG

Alfa – debutta

Il Volo – alla terza partecipazione

2015 – Grande amore – 1° – BIG

2019 – Musica che resta – 3° – BIG