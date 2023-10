Sanremo: e se nell’ ultimo Amadeus le belle speranze diventassero realtà?

Sanremo 2024 cast.

E lo so, caro amico mio Amadeus! Lo so che per questa che ti giuro essere l’ultima tornata di consigli, sfondo una porta già aperta. Si, perché nei tuoi quattro anni già alle spalle, di questa categoria di artisti tu hai fatto davvero un tuo fiore all’occhiello: le scommesse.

Definirei tali quegli artisti che non hanno mai calcato il palcoscenico più importante d’Italia e che per il momento, se non per benevolenza di qualcuno che dirige i giochi, si qualcuno come te Ama, potrebbero solo continuare a sognarlo.

Si tratta di tutti quegli artisti che in queste ultime tornate di stagioni si sono fatti notare, che sono in rampa di lancio, che hanno già raccolto risultati positivi, incoraggianti, ma che ancora mancano di quella grande consacrazione popolare e discografica che li rende cosiddetti “big”.

Devo dirti Ama che se fossi li, al posto tuo, avrei ben oltre le fatidiche sette telefonate da fare per questa categoria; sette come quelle che ti ho consigliato per ogni gruppo d’artisti accomunati sotto un destino fin qui comune.

Vabè, te ne consiglio qualcuna in più, va! Che qui ci sono speranze e le speranze non vanno mai centellinate. Non voglio tediarti oltre e passo subito a dirti chi chiamerei.

