Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme… semplici chiacchiere o c’entra il Festival di Sanremo?

“Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti“. Queste parole accompagnano una serie di foto apparse sul profilo Instagram di Amadeus in cui i due amici, accomunati da un inizio carriera da Dj, chiacchierano. E ovviamente a tutti, pubblico del web e addetti ai lavori, è venuto in mente solo una cosa… il Festival di Sanremo 2024.

Amadeus conosce bene i mezzi di comunicazione, tutti, e molto probabilmente era consapevole che queste foto avrebbero fatto parlare molto. Sopratutto alla luce della recente intervista rilasciata da Claudio Cecchetto in cui il talent scout, scopritore tra l’altro sia di Ama che di Gerry, indicava nello zio d’Italia il miglior successore possibile per il dopo Amadeus a Sanremo.

“Gerry Scotti lo meriterebbe ma il problema è una questione di aziende. Bisognerebbe fare un’eccezione come han fatto con Maria De Filippi. Lui è lo zio d’Italia e con lui si porterebbe sicuramente a casa un grande Festival” sono state le parole usate da Cecchetto.

In realtà più volte Gerry Scotti è stato vicino alla conduzione del Festival di Sanremo negli anni passati come da lui ammesso in un’intervista di qualche settimana fa…

“Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo, ma sono stato costretto a declinare. Una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi, ero a Varsavia per registrare il Milionario. Chissà che non ci sia un’altra occasione.“

La carriera di Gerry è stata legata per tanti anni al mondo della musica. Dagli inizio come Dj fino all’arrivo in tv con programmi come Deejay Television, Azzurro e il Festivalbar, programma che ha condotto per cinque volte consecutive dal 1988 al 1992.

Proprio per questo motivo il noto presentatore non ha mai nascosto il fatto che condurre il Festival di Sanremo è per lui uno di quei sogni nel cassetto da provare a rendere realtà.

L’unico problema? Probabilmente il fatto che Gerry Scotti è da sempre un volto Mediaset. La sua carriera infatti è iniziata nel 1983 a Italia 1 e oggi, 40 anni dopo, continua sulle reti fondate da Silvio Berlusconi.

L’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, concederebbe una deroga a Gerry per presentare il Festival nel 2025 (ricordiamo che quello del 2024 sarà l’ultimo edizione di Amadeus… per il momento)?

In passato è successo per Maria De Filippi che nel 2017 ha affiancato Carlo Conti.

Certo in realtà bisognerebbe anche capire se la Rai, che negli ultimi anni ha puntato molto nel valorizzare le risorse interne, sarebbe intenzionato a dare il suo programma di punta in mano ad un volto della concorrenza.

Va detto che Gerry Scotti con i suoi 40 anni di carriera televisiva festeggiati proprio quest’anno è un volto che fa parte della storia della televisione italiana al di là dell’azienda di appartenza.

Un’ipotesi al momento più realistica è che Amadeus voglia coinvolgere il collega e amico al Festival di Sanremo 2024 e poi chissà, magari questa esperienza di straformerà in un vero e proprio passaggio di consegne.

Non ci resta che aspettare ricordandovi che zio Gerry, tra l’altro, ha avuto anche diverse esperienze come cantante. Incidendo tra il 1987 e il 1991 sigle tv, anche con Cristina D’Avena. Nel 2021 è uscito quindi un brano, ironica a sorpresa, “La mia pepè“.